„Von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Bei uns sind Sie von Anfang an gut aufgehoben.“ Mit diesen Worten werben Waltraud und Herbert Aichner für ihr gleichnamiges Raumausstattungsunternehmen. Seit 60 Jahren werden in Heinfels Wohnträume realisiert, stets der eigenen Leitlinie („Dein Zuhause. Unsere Leidenschaft.“) folgend. Der Grundstein wurde ein paar Meter weiter im Osttiroler Oberland gelegt: Sieglinde und Herbert Aichner gründeten Mitte der 1960er-Jahre in Abfaltersbach eine kleine Firma für Bodenverlegung. Später folgte der Umzug nach Sillian und die Eröffnung eines Raumausstattungsgeschäftes. Im Jahr 1977 siedelte man dann nach Heinfels, an die verkehrsmäßig günstig gelegene Abzweigung ins Villgratental und an den Fuß der Burg Heinfels.

Das Team von Aichner Wohnen (ohne Monteure) bei den Feierlichkeiten zum 60-jährigen Jubiläum © Aichner Wohnen

Zaubershow und „Live Cooking“

Mit einem stimmungsvollen Abendprogramm feierte Aichner Wohnen das 60-jährige Bestehen mit einem großen Event. Gleichzeitig präsentierten die Einrichtungsprofis einen neu gestalteten Schauraum sowie ihren rundum erneuerten Markenauftritt. Rund 150 Gäste erlebten bei der Feier ein abwechslungsreiches Programm unter dem Motto: Design, Magie, Genuss und Musik. Neben Einblicken in die Ausstellungsbereiche sorgte Zauberkünstler Christian Christian für staunende Gesichter. Kulinarisch verwöhnt wurden die Besucherinnen und Besucher von Clemens Gesser mit Köstlichkeiten aus seiner alpinen Haubenküche, während Florian Obermoser und Clemens Herzog für die musikalische Umrahmung sorgten.

Haubenkoch Clemens Gesser vom gleichnamigen Hotel in Sillian reüssierte an den Kochtöpfen © Aichner Wohnen

Vom herzlichen Empfang bis zum gemütlichen Ausklang bot der Abend den Gästen vor allem die Möglichkeit, das Unternehmen in seinem Element zu erleben – persönlich und nahbar. Übrigens: Bereits seit 18 Jahren veranstaltet Aichner Wohnen regelmäßig Kunden-Events. So waren unter anderem Kabarettist Gerry Seidl, Winzer Leo Hillinger, Biogärtner Karl Ploberger sowie verschiedene Coverbands zu Gast.

Mit viel Liebe zum Detail

Das Jubiläum und der Marken-Relaunch sollen nun einen weiteren Schritt in der Unternehmensentwicklung des Tiroler Traditionsbetriebs markieren. Auch in Zukunft will das Familienunternehmen beweisen, wofür es seit sechs Jahrzehnten steht: individuelle Wohnlösungen, durchdachte Planung und handwerkliche Umsetzung mit viel Liebe zum Detail.