Im Jahr 1995 wurde Nußdorf-Debant zur Marktgemeinde erhoben. Und es sind beachtliche Daten, die die Kommune heute vorweisen kann. Man arbeitet mit einem Budget von zehn bis 11 Millionen Euro. Im Ort, der mit Stand 30. April 3468 Einwohner zählte, sind rund 150 Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe mit über 1700 Beschäftigten angesiedelt. Nußdorf-Debant – vier Kilometer östlich von Lienz – ist die zweitgrößte Handels- und Gewerbegemeinde Osttirols. In dieser Lage des östlichen Talbodens fungiert die Gemeinde als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum. Trotz dörflichen Charakters ist die städtische Infrastruktur nicht zu verleugnen. Zumindest gilt die Gemeinde laut Raumordnung als „städtisch“ strukturiert.

Einladung aus Innsbruck

All diese Faktoren machen nun eines möglich: Nußdorf-Debant wird Mitglied des Österreichischen Städtebundes. Die Einladung zum Eintritt kam vom Innsbrucker Bürgermeister Johannes Anzengruber, der die Städtebund-Landesgruppe Tirol leitet. Im Einladungspapier wird die Kommune als idyllische und zugleich dynamische Osttiroler Gemeinde bezeichnet. „Ihre Rolle als regionales Zentrum für Freizeitmöglichkeiten, Sport und Natur macht sie zu einem wichtigen Impulsgeber für den ganzen Bezirk. Besonders Gemeinden wie Nußdorf-Debant tragen wesentlich zur Weiterentwicklung unseres Landes bei“, schreibt Anzengruber in der Einladung.

Bürgermeister Andreas Pfurner (NDG) © Schmidt

Der Gemeinderat der Marktgemeinde hat die Einladung Anzengrubers gerne angenommen. Der Beitritt wurde gestern, Dienstagabend, beschlossen. Und das vor einem besonderen Hintergrund, wie Anzengruber betont: „Trotz der Stärken, die unsere Städte und Gemeinden ausmachen, stehen die meisten bevölkerungsreicheren Tiroler Kommunen vor ähnlichen Herausforderungen, etwa bei der Finanzierung in den Sozial-, Gesundheits- und Bildungsbereichen oder bei Themen wie Vereine, leistbares Wohnen, Schwimmbäder und Sporteinrichtungen.“ Allesamt also politische Themen, die überregionale Bedeutung haben und die Gemeinden vor große Aufgaben stellen.

Die Städtebund-Landesgruppe Tirol macht es sich laut Anzengruber zur Aufgabe, mit vereinter Kraft Probleme aufzuzeigen und Lösungen zu erarbeiten. Ziel sei eine starke gemeinsame Positionierung, welche landes- und bundesweit Gehör finde. Ein Beispiel: Im August 2025 hat die Landesgruppe Tirol den Konsultationsmechanismus zum Tiroler Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz ausgerufen und steht in Verhandlungen mit dem Land Tirol, um eine faire Kostenverteilung für diese Pflichtaufgaben zu erwirken.

„Gemeinsam ist man stark“

Anzengruber stellt auch fest: „Je mehr wir sind, desto stärker wird unsere gemeinsame Stimme gehört.“ Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen, von gegenseitigem Austausch zu profitieren und die Zusammenarbeit zukunftsorientiert weiterzuentwickeln, das sind die Ziele der Landesgruppe.

Andreas Pfurner, der Bürgermeister von Nußdorf-Debant, ist stolz, dass seine Gemeinde künftig dem Österreichischen Städtebund angehören wird. Für ihn gilt das Motto: „Gemeinsam ist man stark“. Pfurner beschreibt die Vorteile der Mitgliedschaft so: „Je mehr man gemeinsam macht, desto besser kann man gegenüber übergeordneten Körperschaften auftreten. Und der Städtebund hat auch sehr gute Juristen, was nie ein Fehler ist.“