Aus dem Lienzer Talboden erklingt erneut frohe Kunde in Sachen Wohneinrichtung. Denn nicht nur im Großen – XXXLutz und Möbelix bauen weiterhin fleißig an ihren neuen Standorten in Nußdorf-Debant und Lienz – auch im etwas Kleineren tut sich etwas. Mit einem neuen Küchenstudio in der Drahtzugasse 2 in Lienz und damit direkt an der B 100 Pustertaler Straße will das zur Otto Group gehörende Franchiseunternehmen „Küche & Co“ frische Impulse für Küchen- und Wohnkonzepte nach Osttirol bringen.

26 Jahre Erfahrung in Sachen Küchendesign

Geleitet wird das neue Studio, das am 4. Mai erstmals seine Pforten öffnete, von Inhaber Hans Jörg Peheim. Der Leisacher bringt dabei enorme Erfahrung und maximale Motivation mit. Seit über 26 Jahren verwirklicht Peheim als Küchendesigner Küchen- und Wohnträume. Zuletzt war er bei „Aschbacher Wohnen“ in Winklern tätig, fast 18 Jahre lang arbeitete der Küchenprofi aus Leidenschaft unter anderem als Verkäufer und Bereichsleiter beim ehemaligen Kika-Möbelhaus in Nußdorf-Debant. Nun geht für Peheim „ein lang gehegter Traum in Erfüllung“, wie er selbst sagt.

Der Standort in der Drahtzugasse 2 in Lienz © Andre Schmidt

Individuelle Lösungen im Fokus

Das rund 100 Quadratmeter große Studio zeigt dabei mehr als klassische Küchen. Neben vier Musterküchen finden sich Lösungen für Essbereiche, Wohnzimmer, Büro und Hauswirtschaftsraum. Ziel sei laut Peheim eine durchgängige Planung aller Wohnbereiche aus einer Hand. Kunden erhalten dabei eine persönliche Begleitung vom ersten Gespräch bis zur fertigen Umsetzung. Im Fokus stehen individuelle Lösungen, die funktional sind und zum persönlichen Lebensstil passen. „Die kreative Gestaltung von Küchen und Wohnräumen ist meine große Leidenschaft. Zuhören und Nachfragen sind für mich die Basis jeder Planung“, erklärt Peheim seine Vorgehensweise. „Am Ende entsteht eine Lösung, die wirklich zum Kunden passt und handwerklich überzeugt.“

Spaziergang durch die virtuelle Küche

Ein besonderes Highlight in Peheims Studio ist die Planung mit Virtual-Reality-Technologie. Kunden können ihre zukünftige Küche damit vorab virtuell begehen und direkt anpassen. Ergänzt wird das Angebot im Lienzer Westen durch eine Show-Küche für Vorführungen sowie umfassende Beratung zu Materialien, Geräten und Raumkonzepten. Das neue Geschäft soll sich nicht nur an Kundinnen und Kunden aus Lienz, sondern aus ganz Osttirol sowie aus den angrenzenden Regionen in Kärnten richten. Geöffnet ist „Küche & Co“ in Lienz von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Termine sind zudem nach Vereinbarung etwa via WhatsApp unter 0660-123 17 60 möglich.

Feierliche Eröffnung am 12. Mai

Offiziell eröffnet wurde das Studio inzwischen auch. Mit einer kleinen Feier, zu der Vertreter von Küche & Co sowie der Einrichtungs- und Gerätefirmen kamen, ebenso Freunde, Unterstützer und das Vermieterpaar. Michael Stangl, Geschäftsführer bei Küche & Co Austria, erinnerte sich an das erste Aquisegespräch mit Peheim im Jahr 2018 und gratulierte ihm zum ersten Standort des Franchiseunternehmens in Österreichs Süden: „Herzlich Willkommen bei Küche & Co. Ich wünsche dir viel Erfolg und viele Kunden.“