99ers-Sportdirektor Philipp Pinter erwartet sich viel von der jungen Garde seiner Mannschaft, die um einen Spieler reicher geworden ist: Johannes Gruber kehrt aus Schweden zurück. „Ihm hat das Jahr in Schweden sehr gut getan, sein Spiel ist dort noch kompakter und solider geworden. Läuferisch ist er überragend, dazu seine Größe und Reichweite, wir erwarten uns einiges von ihm“, sagt Pinter. Gruber spielte ein Jahr in der U20 von Färjestad: „Schweden war ein wichtiger Schritt für mich. Ich konnte bei Färjestad sehr wertvolle Erfahrungen sammeln. Jetzt ist es aber höchste Zeit für mich, nach Graz zurückzukehren und ich freue mich auf die neue Saison mit den 99ers.“ In der werden Lennart Braun und Keeper Patrick Grascher auch wieder zu sehen sein. Ihre Verträge wurden verlängert.

Langfristig engagiert und gleich wieder verliehen wurde Mai Crnkič. Er soll bei den Bietigheim Steelers in der zweiten deutschen Liga noch Erfahrung sammeln. „Ich bin wirklich dankbar für das Vertrauen der Graz99ers, hier die nächsten Schritte in meiner Karriere machen zu können“, sagt der 21-jährige Slowene, der von Jesenice geholt wurde. Im Vorjahr war er der Topscorer von Kitzbühel mit 21 Toren (55 Punkte) in der Alps Hockey League.