Alina Knabl legt auf Traditionen viel Wert. Das hat der Keutschacherin Mama Monika immer vorgelebt. Seit zehn Jahren ist Letztere auch Mitglied der Goldhaubenfrauen in Kärnten. Diese setzen sich mit Hingabe für die Pflege von Traditionen und karitative Projekte in Kärnten ein.

Schon seit Jahren hilft Tochter Alina bei diversen Veranstaltungen mit, wie beispielsweise beim traditionellen Oster- und Weihnachtsbasar. „Ich habe mich sozusagen inoffiziell engagiert“, erzählt die 23-jährige Keutschacherin. Seit Mitte März ist ihr Engagement bei den Goldhaubenfrauen allerdings ganz offiziell. Beim Landestreffen im Schloss Krastowitz wurde die junge Friseurmeisterin nach einem aufwendigen Auswahlprozedere in den ehrwürdigen Kreis aufgenommen und ist damit die jüngste Goldhaubenfrau des Landes.

Konkret vertritt Alina Knabl die Klagenfurter Bürgerfrauen, deren Verein im Jahre 1954 gegründet wurde und aktuell 26 Mitglieder hat, aber nur 15 von ihnen aktiv sind. „Leider haben wir ein sehr verstaubtes Image“, ist sich die Unternehmerin der Tatsache bewusst. Mit ihrem ersten offiziellen Auftritt als Goldhaubenfrau hat die 23-Jährige aber damit aufgeräumt: Zu dem Kleid aus reiner Seide, dessen Farbe das jeweilige Mitglied selbst wählen kann, und der wertvollen Goldhaube, die je nach Region unterschiedlich gestaltet sind, aber in deren Gestaltung bis zu 300 Arbeitsstunden stecken, trug die junge Frau ihre Chucks aus dem Hause Converse. Vorgesehen sind allerdings laut Protokoll schwarze Raulederschuhe mit einem kleinen Absatz.

Mit viel Glitzer und passend zum Kleid

„Wir waren bei einer Kräuterweihe in Gurk und ich kann mit hohen Schuhen einfach nicht so gut laufen“, gibt die 23-Jährige offen und ehrlich zu. Also hat sie sich kurzerhand für eine gemütlichere Variante entschieden und ihre Converse angezogen. „Ich habe diese extra noch personalisiert, zu meinem Kleid passend mit sehr viel Glitzer designt.“ Dennoch sorgte der Auftritt für Aufsehen – vor allem bei einigen älteren Damen. „Ich wurde gleich dezent darauf hingewiesen, dass ausschließlich schwarze Raulederschuhe erlaubt seien“, erzählt Knabl, die in Summe acht Dirndlkleider in ihrem Schrank hängen hat.

Das „Corpus delicti“ zieht Knabl nun zu anderen Anlässen an © Privat/kk

Bereut hat Knabl ihren Auftritt nicht – im Gegenteil: Die 23-Jährige, die bei den Klagenfurter Goldhaubenfrauen für die Akquise von Spenden und für die Betreuung der Neuankömmlinge im Verein verantwortlich ist, will ihre Converse auch bei dem einen oder anderen Auftritt möglicherweise wieder anziehen.