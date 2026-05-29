Dass der Ort in Bewegung kommt, wenn eine neue Initiative ein uraltes Gebäude reaktiviert, sah man bei der Eröffnungsfeier der Kaplanei in St. Martin ob Techelsberg, Namensgeber des 2025 gegründeten Kulturvereins „die Kaplanei“. Gemäß der Vereinszielsetzung musizierten grenzüberschreitend und Genre-übergreifend die Blaskapelle Techelsberg unter dem japanischen Dirigenten Hiroshi Nawa-Jaroschka gemeinsam mit der international besetzten Band von Jazzer Wolfgang Puschnig. Man wolle „die Welt ins Dorf holen“, Leute aus dem Ort und von auswärts zusammenbringen und die Gemeinschaft stärken, sagen Obmann Wilfried Prantner und seine Frau Lisa, als Modedesignerin „Lisa D.“ in Berlin bekannt.

Nach der Rückkehr in die Heimat will das Paar in Kooperation mit Gemeinde und „kulturtreibenden und kultursinnigen“ Bürgern wie Raimund Spöck von der Klagenfurter Innenhofkultur und Gemeinderat Rudi Grünanger die vorhandenen Kompetenzen rund um Brauchtums-, Perchten- und Theatergruppe bündeln, die Kaplanei bewahren und als Treffpunkt bespielen. Den Beginn machten ein Kleidertausch und eine Ausstellung über 20 Jahre Theater „Bühnenklang“. Nun erzählt eine Fotoausstellung über die Geschichte der Kaplanei, die vor etwa 500 Jahren in der alten Kärntner Blockbauweise errichtet wurde und den Hilfsgeistlichen der Pfarre bis 1858 als Wohnung diente.

Das Haus soll rund 500 Jahre alt sein © Peter Rass

Seit 2025 im Besitz der Gemeinde

Etwa 100 Jahre später habe die Tante von Pfarrer Franz Mörtl dort gewohnt, wird kolportiert. 1962 habe Pfarrer Krečmar von der Kanzel verkündet, dass die Kaplanei zu mieten sei, worauf Stefanie Trapitsch mit ihrer Familie eingezogen sei, erzählt deren Enkelin Gaby Koller-Ulbing. In der kleinen Küche und den zwei niedrigen Räumen sei es sehr gemütlich gewesen. „Zu Feiertagen, wenn wir Oma und Opa besuchten, haben wir Kinder immer am Dachboden geschlafen, das war für uns sehr spannend“. Nach dem Tod der Großmutter 2001 wurde die Kaplanei an die Pfarre zurückgegeben und Ende 2025 von der Diözese der Gemeinde Techelsberg geschenkt.

Die Erforschung ihrer Geschichte ist auch ein Ziel des Vereins, der ohne Fördergelder startete und jeden Monat Gesprächsabende mit Bezug zum Ort organisiert. Ein Archiv soll aufgebaut werden, beginnend mit dem bedeutenden Chronisten des Spätmittelalters Jakob Unrest, von 1466 bis 1500 Pfarrer in St. Martin ob Techelsberg. Seine Insignien Buch, Feder und Schwert sind Teil des Techelsberger Gemeindewappens. „Wir wollen das Historische als Alleinstellungsmerkmal hervorheben und mit Neuem verknüpfen“, führt Wilfried Prantner aus. Geplant sind Veranstaltungen in den Bereichen Musik und Klangkunst, Literatur und Gartenkultur, Modeschauen und ein Repair-Cafe. „Dieser besondere Ort der Begegnung verdient neues Leben“, meint Vizebürgermeisterin und Vorstandsmitglied Renate Lauchard. „Hier wächst etwas Verbindendes“.