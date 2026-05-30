Der englische Fußball-Topklub Liverpool hat sich am Samstag mit sofortiger Wirkung von Trainer Arne Slot getrennt. Das teilte der Verein wenige Tage nach dem letzten Saisonspiel mit. 2025 hatte Slot als Nachfolger von Jürgen Klopp in seinem ersten Jahr mit den Reds den Titel geholt, umso enttäuschender fiel die kürzlich zu Ende gegangene Spielzeit aus. Mit Mühe kämpfte sich Liverpool mit 25 Punkten Rückstand auf Meister Arsenal zu Platz fünf und damit in die Champions League.

„Dass dies eine schwierige Entscheidung für uns als Klub war, versteht sich von selbst“, teilten die Reds in einer Stellungnahme mit und lobten den Niederländer Slot für dessen Verdienste. Zu den Gründen für die Trennung gab es zunächst kaum Angaben. „Gleichzeitig sind wir gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass Veränderungen notwendig sind, damit der Klub weiter vorankommt“, hieß es lediglich. „Dennoch basiert die Schlussfolgerung, zu der wir gekommen sind, auf der Überzeugung, dass die Entwicklung der Mannschaft am besten durch einen Richtungswechsel bewältigt werden kann.“

Als Nachfolger wird in den englischen Medien bereits Andoni Iraola gehandelt. Der 43-jährige Spanier war drei Jahre lang Trainer beim AFC Bournemouth und gilt auch als Kandidat beim deutschen Bundesligisten Bayer Leverkusen sowie bei Liverpools Ligakonkurrent Crystal Palace, das sich nach dieser Saison vom Oberösterreicher Oliver Glasner getrennt hat.