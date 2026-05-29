Die Ankickzeiten sind eine echte Herausforderung: Die Fußball-WM wird ab 11. Juni in Mexiko, USA und Kanada ausgetragen, die Spiele starten bei uns daher großteils um 4 oder 6 Uhr in der Früh, einige werden aber auch um 18 oder 22 Uhr angepfiffen. Trotzdem wollte die Initiative „Wirtshausfreunde – Verein für Eventverpflegung“ es wagen und auch heuer wieder ein Public Viewing am Karmeliterplatz organisieren.

Das Vorhaben ist nun endgültig gescheitert, wie Jane Hinterleitner auf ihrer Facebookseite bekanntgab: „Es ist kein Sieg der Anrainer“, schreibt sie dort: Denn das Straßenamt machte von der Regelung, nur Veranstaltungen in der Zeit von 8 Uhr bis 22 Uhr zuzulassen, keine Ausnahme. Auch Versuche, die Veranstaltung anrainerfreundlich mit „Silent Cinema“-Technik mit Kopfhörern durchzuführen, haben daran nichts geändert.

Es habe sachliche und konstruktive Gespräche mit dem Veranstaltungsreferat, Anrainern und auch den Parteien gegeben, für die man dankbar sei. Nun sei die Entscheidung der Rathauskoalition aber zu akzeptieren. Schade findet Hinterleitner, dass somit auch der Grazer Nachwuchssport durch die Finger schaut: „Der Einnahmenüberschuss wäre in Form von neuen Dressen, Busanmietungen und Camp-Zuschüssen an Vereine gegangen“, sagt Hinterleitner, deren Vater Rudi das gemeinsame Fußballschauen über die letzten zwei Jahrzehnte zur Tradition gemacht hat – zuerst auf der Wiese, auf der jetzt die Pfauengarten-Garage steht, dann am Karmeliterplatz. Fortgesetzt werden kann diese wohl erst bei der Europameisterschaft 2028.

Wo werden die Spiele gezeigt?

In Graz hat das Schubertkino angekündigt, ausgewählte Spiele im Kinosessel zeigen zu wollen. Im Resowi wird das WM-Spiel Mexiko gegen Südafrika (11. Juni, 21 Uhr) im Rahmen eines Symposiums gemeinsam auf großer Leinwand übertragen (Anmeldung: anmeldung_oeffre@uni-graz.at).

Mit dabei sind natürlich aber vor allem Pubs und Gasthäuser: Im Gastgarten des Gösserbräu werden die Spiele von 11. Juni bis 19. Juli auf einer großen Leinwand bei steirischem Bier und Schmankerln gezeigt – allerdings auch nur zu den Öffnungszeiten (Sonntag bis Mittwoch von 11 bis 22 Uhr bzw. Donnerstag bis Samstag von 11 bis 24 Uhr). Das Brot & Spiele zeigt alle Spiele live auf der Leinwand, „dazu Burger, Wings, Steaks und über 130 Biersorten“. „Das Eggenberg“ ist „mit Sturm-Flair, OFYR-Grill und echter Fußballstimmung“ dabei, das Cheers bietet „beste Pub-Stimmung, 14 Fassbiere und entspannte Abende für die ganze Runde“.

In Seiersberg lädt die Gemeinde beim Spiel Österreich gegen Jordanien am 17. Juni um 5.30 Uhr los zum rot-weiß-roten Fußballmorgen. Das Weber Grill Center wird parallel frühmorgens mit Kaiserschmarrn und BBQ-Frühstück zur WM-Zone. Zum Match gegen Argentinien am 22. Juni (17.30 bis 21.30 Uhr) gibt es bei Weber eine argentinische Steakplatte. Österreich gegen Argentinien zeigt die Gemeinde Lieboch im Park der Volksschule, bei Schlechtwetter weicht man auf die Veranstaltungshalle aus.

In Liebenau gibt es ein Public Viewing im Longin GRAWE Klub 1909, geplant sind Übertragungen auch in der Fan-Zone der Eishalle Liebenau – hier findet übrigens morgen Samstag ab 16 Uhr auch eine Übertragung des Champions-League-Finales (PSG gegen Arsenal) statt.