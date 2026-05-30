Bevor in zwölf Tagen die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko beginnt, steht heute (18 Uhr, Canal+, Sky und ZDF live) mit dem Champions-League-Finale das letzte Highlight der Saison auf dem Programm. PSG will seinen Titel dabei erfolgreich verteidigen.

Marktwert: Wenn man nach den Marktwerten von transfermarkt.at geht, trifft das drittwertvollste Team der Welt auf das viertwertvollste. Arsenal hat einen Kaderwert von 1,23 Milliarden Euro, die teuersten Spieler sind Declan Rice und Bukayo Saka (jeweils 120 Mio. Euro). PSG ist mit 1,21 Mrd. Euro nur knapp dahinter, hier führen Vitinha und Joao Neves (jeweils 110 Mio. Euro) das interne Ranking an.

Trainer: Die Pariser haben mit Luis Enrique einen absoluten Champions-League-Spezialisten an der Seitenlinie stehen. Der 56-jährige Spanier, der seit Sommer 2023 in Frankreich tätig ist, könnte den Titel zum dritten Mal gewinnen, nur Carlo Ancelotti hat fünf und damit mehr Trophäen. Enrique könnte mit Pep Guardiola und Zinedine Zidane gleichziehen. Sein spanischer Landsmann Mikel Arteta steht erstmals in einem europäischen Finale, der 44-Jährige schaffte es in seiner Zeit bei den „Gunners“ seit Dezember 2019 einmal ins FA-Cup-Endspiel und einmal ins Ligapokalfinale, die Bilanz dabei ist ausgeglichen.

Luis Enrique und Mikel Arteta stehen sich im Finale gegenüber © AFP/Franck Fife

Spielweise: Während Arteta zu Beginn seiner Amtszeit noch mehr Wert auf offensiven Fußball gelegt hat, wurde er besonders in dieser Saison pragmatischer. Nur sechs Gegentore in 14 Champions-League-Spielen sprechen eine deutliche Sprache. In der Liga stellten sie einen Rekord auf, nie traf ein Team häufiger in einer Saison nach Eckbällen. PSG hingegen legt mehr Wert auf Spektakel, wie das 5:4 gegen den FC Bayern eindrucksvoll demonstrierte. 44 geschossene Tore und damit 15 mehr als Arsenal, aber auch 16 Treffer mehr kassiert lautet die Bilanz.

Alter: Möglicherweise ist die Unbekümmertheit auch mit dem Alter zu erklären. PSGs Mannschaft ist im Schnitt 24,2 Jahre alt und damit deutlich jünger als Arsenals Team mit 26,6 Jahren.

PSG gewann den Titel im Vorjahr © IMAGO

Finalerfahrung: Dennoch haben die Pariser viel mehr Erfahrung auf der größten Bühne. Es wird heute in Budapest beinahe dieselbe Elf wie beim 5:0-Sieg gegen Inter Mailand im letztjährigen Finale auflaufen. Bei Arsenal haben nur Kai Havertz und Gabriel Jesus ein Endspiel gespielt, das aber gegeneinander. 2021 schoss Havertz Chelsea sogar zum 1:0-Sieg über Manchester City.

Tormänner: So wird auch Arsenal-Goalie David Raya sein erstes Champions-League-Finale bestreiten. Der 30-jährige Spanier ist besonders mit dem Fuß stark und mauserte sich in dieser Spielzeit zu einem Weltklasse-Tormann. Bei PSG wird Matvej Safonov zwischen den Pfosten stehen. Der 27-jährige Russe war eigentlich als Nummer zwei in die Saison gegangen, ersetzte aber bald Lucas Chevalier, der vor der Saison als Ersatz für Vorjahrestormann Gianluigi Donnarumma geholt worden war.

David Raya und Matvej Safonov sollen die Kästen sauber halten © AFP/Glyn Kirk

Kapitäne: Das junge Team hält bei den Parisern Marquinhos zusammen, der seit 2013 beim Klub ist. Der 32-jährige brasilianische Innenverteidiger durfte schon im Vorjahr den Pokal in die Höhe stemmen. Bei Arsenal trägt Martin Ödegaard die Binde. Der 27-jährige Norweger ist seit Jänner 2021 beim Klub und damit fast die ganze Amtszeit Artetas dabei.

Martin Ödegaard führte Arsenal zum Premier-League-Titel © IMAGO/Mark Pain

Stürmer: Für die Tore soll bei den „Gunners“ Viktor Gyökeres sorgen, der schwedische Stürmer kam vor der Saison für rund 70 Millionen Euro von Sporting Lissabon und traf in 54 Pflichtspielen 21-mal. Bei PSG soll Ousmane Dembele den Erfolg bringen, der Weltfußballer erzielte in zwölf Champions-League-Spielen sieben Tore, Khvicha Kvaratskhelia durfte bereits über zehn Treffer in dieser Saison jubeln.

Khvicha Kvaratskhelia und Ousmane Dembele sollen für die Tore der Pariser sorgen © IMAGO

Schiedsrichter: Daniel Siebert aus Deutschland leitet sein erstes Champions-League-Finale. Der 42-Jährige bringt Erfahrung aus fünf Europameisterschafts- und zwei Weltmeisterschaftspartien mit. Bei der WM in diesem Sommer wird er allerdings nicht dabei sein. Seine Bilanz spricht eher für Arsenal, in dieser Saison leitete er die beiden 1:0-Siege im Viertelfinale gegen Sporting Lissabon und im Halbfinale gegen Atletico Madrid der „Gunners“. PSG pfiff er beim 0:0 in der Ligaphase gegen Athletic Bilbao.

Daniel Siebert leitet erstmals das Champions-League-Finale © IMAGO/Jose Breton

Aktuelle Saison: Beide Klubs wurden in dieser Saison bereits Meister ihres Landes. Während die Pariser zum fünften Mal in Serie den Titel in der Heimat gewannen, war es für Arsenal die erste Meisterschaft seit 2004. Im Cup zogen beide nicht ins Finale ein. In der Königsklasse sind die Londoner bei 11 Siegen und drei Remis noch ungeschlagen, während die Pariser zwei Niederlagen erlitten.