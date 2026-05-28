121 Spiele, 53 Siege, 33 Unentschieden und 35 Niederlagen. Mit dieser Bilanz endete Oliver Glasners Amtszeit nach etwas mehr als zwei Jahren bei Crystal Palace. Der krönende Abschluss war der 1:0-Sieg im Conference-League-Finale in Leipzig gegen Rayo Vallecano. Für Glasner war es mit den „Eagles“ nach dem FA-Cup und der Community Shield im Vorjahr der dritte Titel. Zu viel Lob wollte er aber nicht für sich einheimsen: „Ich habe nur die Gruppe von Spielern unterstützt. Es ist meine 100%ige Überzeugung, dass ich nichts ändern könnte, selbst wenn ich der beste Magier wäre. Es liegt alles an den Spielern. Die Spieler verdienen die Anerkennung. Sie müssen mir zuhören, mir vertrauen, sie müssen hart arbeiten und ich glaube jeder Spieler wird sagen, dass ich sehr fordernd bin. Am Ende wissen sie, dass ich für jeden einzelnen das Beste will. Wir haben einen fantastischen Spirit entwickelt.“

Dennoch zeigte der 51-jährige Oberösterreicher einmal mehr, dass auch in ihm ein Feierbiest steckt. Direkt nach dem Spiel rutschte er durch ein Spalier seiner Spieler auf dem Bauch über den Leipziger Rasen. Es war eine krönende letzte Szene der erfolgreichen Amtszeit Glasners in London. Wo er in der kommenden Saison an der Seitenlinie steht, ist weiter offen.