Der Nationalpark Hohe Tauern Kärnten und die landwirtschaftliche Fachschule Litzlhof vertiefen ihre Zusammenarbeit. Im Rahmen einer am Freitag feierlich besiegelten Kooperation bündeln die beiden Partner fortan ihre Kompetenzen, um jungen Menschen Natur- und Umweltschutz frühzeitig näherzubringen und sie damit auf ihre zukünftige Rolle als Bewirtschafter der Kulturlandschaft vorzubereiten. Bereits in der Vergangenheit bestand eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Nationalpark Hohe Tauern Kärnten und dem Schulstandort Drauhofen, die von 2013 bis 2019 erfolgreich umgesetzt und nach Übersiedelung an den Standort Litzlhof bis 2021 weitergeführt wurde. Die neue Kooperation schließt an diese Erfolgsgeschichte an.

Eine langfristige Kooperation

Rund 200 Schüler werden jährlich von den Bildungsangeboten im „Freiluftlabor Nationalpark“ sowie von Vorträgen und Projekten am Schulstandort profitieren. Neue Formate, die forschendes Lernen und Praxiserfahrung im Rahmen von Schutzgebietsexkursionen verbinden, machen den Natur- und Wirtschaftsraum Hohe Tauern erlebbar und vermitteln komplexe ökologische Zusammenhänge auf verständliche Weise. Die Schüler werden dabei zu Multiplikatoren und tragen das erworbene Wissen aktiv in ihre Familien und Betriebe weiter. Dass die Kooperation nachhaltig ausgebaut und langfristig in der Region verankert werden soll, steht für beide Partner außer Frage: Daher bleibt die Zusammenarbeit offen für Weiterentwicklung und neue Projekte.