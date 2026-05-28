Mit der „Dorfkuchl“ ist in Steinfeld ein neuer Ort der Begegnung, des Austauschs und der Gemeinschaft entstanden. Das Sozialprojekt des gemeinnützigen Sozialvereins hat im Erdgeschoss der ehemaligen Spar-Freissegger-Filiale im Ortszentrum seine Heimat gefunden. Dort sollen künftig Menschen zusammenkommen, gemeinsam kochen, backen, diskutieren, singen oder kreative Ideen umsetzen. Der gemeinnützige Sozialverein Dorfkuchl unter Obmann und Bürgermeister Ewald Tschabitscher versteht das Projekt als offenen Treffpunkt für alle Generationen. Ziel ist es, Menschen zusammenzubringen und das Gemeindeleben aktiv mitzugestalten.

Im Zuge der Errichtung der Kindergartenküche der Marktgemeinde Steinfeld wurden die Räumlichkeiten mit Unterstützung zahlreicher ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer adaptiert und modern eingerichtet. Herzstück der Dorfkuchl ist eine großzügige Küche, deren Anschaffung durch die Unterstützung von Lutz Spittal ermöglicht wurde. Geplant sind Workshops, Kurse und kreative Projekte, bei denen Interessierte ihre Talente einbringen oder Neues ausprobieren können. Ergänzt werden soll das Angebot durch regelmäßige Kaffeesonntage. Zudem ist ein Mittagsmenü für Schülerinnen und Schüler sowie Seniorinnen und Senioren vorgesehen.

In der neuen Dorfkuchl in Steinfeld sollen Menschen zusammenkommen, gemeinsam kochen, kreativ sein und Zeit in Gemeinschaft verbringen © Gemeinde Steinfeld

Feierlicher Eröffnung

Bei der Eröffnungsfeier nutzten zahlreiche Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, die neuen Räumlichkeiten zu besichtigen und sich ein Bild vom Konzept des Projekts zu machen. Zu den Ehrengästen zählten neben dem Bürgermeister Tschabitscher, Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger, Landtagsabgeordneter Michael Maier, Provisor Sven Wege sowie Brigitte Stocker. Wege nahm im Rahmen der Feier die Segnung der Räumlichkeiten vor. Für die kulinarische Begleitung der Eröffnung sorgte Gabi Raunig. Besucherinnen und Besucher konnten sich unter anderem über eigens für die Dorfkuchl entworfene Pralinen freuen.