Augenzeugen berichteten der Kleinen Zeitung, dass am Faaker See seit dem späten Donnerstagnachmittag eine großangelegte Suchaktion laufe. Wasserrettung, Feuerwehr und Polizei seien vor Ort, auch ein Polizeihubschrauber kreise über dem See. Das bestätigte auch die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) der Kleinen Zeitung: „Die Alarmierung kam etwa gegen 18 Uhr in der Leitstelle Villach-Land ein, seither ist ein Großaufgebot an Einsatzkräften an der Suche beteiligt. Die Wasserrettung, mehrere Tauchdienste, ein Hubschrauber, zahlreiche Feuerwehren und die Polizei“, hieß es aus der Leitstelle um 19.30 Uhr.

Leiche geborgen

Wenige Minuten später berichtet Daniel Fleischhacker von der Wasserrettung Faak am See leider vom tragischen Ausgang der Suche: „Gegen 20 Uhr wurde der Einsatz beendet. Taucher fanden die Leiche des Vermissten am Grund des Sees. Die männliche Person wurde bereits seit einigen Tagen vermisst. Es gab Suchaufrufe im Internet. Heute wurden Gegenstände der Person am Ufer des Faaker Sees gefunden und die Einsatzkräfte um 18 Uhr alarmiert.“

Zwölf Taucher der Wasserrettung und zwei der Berufsfeuerwehr Klagenfurt waren am Einsatz beteiligt: „Sie haben eine Flächensuche im Bereich der ‚Panorama Beach‘ durchgeführt, nach etwa 40 Minuten fanden sie den Toten“, sagt Fleischhacker.

Zu den Umständen, die zum Tod führten, gibt es bisher keine Auskünfte von der Polizei. Die Wasserrettung geht von einem tragischen Badeunfall aus. Es ist dies bereits der fünfte in der noch kurzen Badesaison in Kärnten.