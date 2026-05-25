Temperaturen von über 30 Grad und strahlender Sonnenschein lockten am Pfingstwochenende zahlreiche Menschen an die Kärntner Seen. Doch das sommerliche Badewetter hatte auch seine Schattenseiten: Innerhalb von 24 Stunden kamen zwei Menschen ums Leben.

Wie Polizeisprecher Werner Pucher auf Nachfrage bestätigte, ist am Montagnachmittag im Strandbad Klagenfurt ein Badegast verstorben. Der 69-jährige Klagenfurter trieb gegen 15 Uhr leblos im Wasser. Badegäste reagierten umgehend, zogen ihn aus dem Wasser und starteten mit der Reanimation. Leider vergeblich. Der Badegast verstarb noch vor Ort. Er dürfte im Wasser einen medizinischen Notfall erlitten haben.

Badeunfall am Längsee

Erst am Sonntag kam es am Längsee zu einer Tragödie. Dort ging ein 22-jähriger Schwimmer gegen 14 Uhr plötzlich unter. Auch für ihn kam trotz Großeinsatz der Rettungskräfte jede Hilfe zu spät. Der junge Mann wurde in einer Tiefe von 14 Metern gefunden und geborgen.