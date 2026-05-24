Am Längsee im Bezirk St. Veit ist es am Sonntag zu einem schweren Badeunfall gekommen. Dabei dürfte nach ersten – noch nicht bestätigten – Informationen ein junger Mann ums Leben gekommen sein.

Ein rumänischer Staatsbürger (22) wollte gegen 14 Uhr mit seinem Freund vom Steg nahe der Wasserrutsche zu einer künstlichen Insel im See schwimmen, als er Krämpfe bekam. Sein Freund versuchte noch, ihn über Wasser zu halten, was ihm aber nicht gelang, schildert Jürgen Sampl, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit.

Großeinsatz der Rettungskräfte

Der Freund schwamm zum Ufer, schlug Alarm und setzte die Rettungskette in Gang. Um 14.11 Uhr wurde von der Landesalarm- und Warnzentrale Tauchalarm ausgelöst und die Freiwilligen Feuerwehren Thalsdorf, Launsdorf, St. Veit, Edling, Peratschitzen, Rückersdorf, Stein im Jauntal Völkermarkt, die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und Taucher der Österreichischen Wasserrettung alarmiert.

Unfallstelle mit Boje markiert

Nur zwölf Minuten später war die FF St. Veit mit dem Einsatzboot und zwei Tauchern vor Ort. Um 14.35 Uhr gingen sie gemeinsam mit zwei Tauchern der Berufsfeuerwehr, die mit dem Hubschrauber des Innenministeriums eingeflogen wurden, ins Wasser.

Nachdem der Ort, an dem die Person untergegangen ist, von Augenzeugen gut beschrieben werden konnte und von privat anwesenden Feuerwehrmitgliedern gleich eine Boje zur Orientierung gesetzt werden konnte, wurde um 14:38 Uhr mit der Suche begonnen, schildert Sampl.

In kritischem Zustand ins Klinikum

Diese war innerhalb weniger Minuten erfolgreich, der Badegast konnte in einer Tiefe von 14 Metern gefunden werden. Er wurde an Bord des Einsatzbootes der FF St. Veit gebracht, wo mit Reanimationsmaßnahmen begonnen wurde. Um 14.51 Uhr konnte der Patient dem Roten Kreuz am Land übergeben werden.

Der Patient wurde vom Roten Kreuz weiter notfallmedizinisch versorgt und unter laufender Reanimation in kritischem Zustand in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Dort soll er dann allerdings am späteren Nachmittag verstorben sein.

Die Feuerwehren waren mit 65 Kräften im Einsatz, die Wasserrettung war mit 20 Mitgliedern vor Ort, das Rote Kreuz stellte zehn und die Polizei sechs Einsatzkräfte.