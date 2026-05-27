Temperaturen von über 30 Grad und strahlender Sonnenschein locken derzeit zahlreiche Menschen an die Kärntner Seen. Doch das Badewetter hat auch seine Schattenseiten: Inzwischen sind in der noch jungen Badesaison bereits vier Badetote zu beklagen.

„Am Dienstagnachmittag trieb bei Annenheim am Ossiacher See ein 93-jähriger Mann leblos im Wasser“, berichtet der Pressesprecher der Landespolizeidirektion Kärnten, Matthias Kogelnig. Ein Badegast zog den Mann aus dem Wasser, sofort wurden der Notarzt und die Wasserrettung alarmiert.

Schwächeanfall oder Herzinfarkt

„Wir sind gleichzeitig eingetroffen und haben versucht, den Mann zu reanimieren – leider vergeblich“, berichtet Wasserretter Wolfram Krenn. Der Mann war ein Badegast, lag gerne in der Sonne und suchte dann gewöhnlich Abkühlung im Wasser. Er dürfte schließlich einen Schwächeanfall oder einen Herzinfarkt erlitten haben.

Erst am Wochenende verunglückten ein 66-Jähriger im Wörthersee und ein 22-Jähriger im Längsee. Wenige Tage zuvor war eine 84-Jährige als Badetote zu beklagen.