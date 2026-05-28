Johann Rossmann, Propstpfarrer von Straßburg sowie Pfarrer von Lieding, Krassnitz und St. Georgen unter Straßburg, feiert am kommenden Samstag, dem 30. Mai, seinen 80. Geburtstag. Dieses persönliche Jubiläum wird der Propstpfarrer am Sonntag, dem 31. Mai, in besonderer Weise auch im Rahmen eines Festgottesdienstes um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche Straßburg mit anschließender Agape im Gemeindepark hinter der Kirche feiern. Musikalisch gestaltet wird die Messe von Kirchenchor und Orchester der Stadtpfarrkirche St. Nikolaus unter der Leitung von Karl Pöcher.

Rossmann, 1946 in Klagenfurt geboren, besuchte nach der Volksschule in Arnoldstein die Höhere Technische Lehranstalt für Elektrotechnik in Klagenfurt, wo er 1966 maturierte. Nach dem abgeleisteten Präsenzdienst studierte Rossmann von 1967 bis 1978 an der Technischen Universität Graz Maschinenbau. Anschließend absolvierte er bis 1984 sein Theologiestudium an der Universität Salzburg. Nach seiner Priesterweihe 1984 in Klagenfurt war Rossmann zunächst bis 1986 als Kaplan in Wolfsberg tätig. Anschließend war er von 1986 bis 1997 Pfarrer in Berg im Drautal. Von 1995 bis 1997 betreute er überdies die Pfarren Greifenburg und Waisach. Seit 1997 ist Rossmann für die Propstpfarre Straßburg verantwortlich und außerdem Pfarrer in Lieding, Krassnitz und St. Georgen unter Straßburg. Von 2009 bis 2022 war er Dechant des Dekanates.

In Anerkennung seiner Leistungen und seines Engagements wurde Rossmann 2011 zum Bischöflichen Geistlichen Rat und 2014 zum Bischöflichen Konsistorialrat ernannt.