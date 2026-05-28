„St. Veit war über Jahrhunderte ein bedeutendes Zentrum – politisch, wirtschaftlich und kulturell. Viele Spuren dieser Geschichte sind bis heute sichtbar, andere erschließen sich erst auf den zweiten Blick.“ Mit diesen Worten kündigt die Stadtgemeinde ein neues Projekt an: Mittels QR-Codes macht das Smartphone nun verschiedene St. Veiter Orte im Handumdrehen verständlich. Ein kurzer Scan genügt – und schon tauchen Einheimische wie Touristinnen und Touristen ein in „spannende Hintergründe, historische Entwicklungen und kleine Details, die man sonst übersieht“.

„Die Stationen sind eine Einladung, stehen zu bleiben, genauer hinzusehen – und die Stadt mit anderen Augen zu erleben“, freut sich auch Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ). Auch Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) konnte sich schon von einigen der insgesamt 71 QR-Codes überzeugen: „Man sieht die Stadt nicht nur mit anderen Augen, man erlebt sie mit anderen Augen. Ich hätte mir nicht gedacht, dass dieses digitale Erlebnis so spannend ist.“ Fellner, der auch Digitalisierungsreferent ist, ergänzt: „Innovation und Geschichte sind in Kärnten kein Widerspruch. Im Gegenteil: Hier wird gezeigt, wie wir unser wertvolles kulturelles Erbe mit modernsten Mitteln für alle Generationen zugänglich machen.“

Landeshauptmann Fellner hatte Spaß mit den QR-Codes © Stadt St. Veit

Ideengeberin des Projekts ist Sabine Krupka. „Ich bin sehr stolz und glücklich, dass meine Idee nun umgesetzt wurde und die Herzogstadt mit diesem innovativen Projekt ein digitales Gesicht erhält. So rücken wir die großartige Geschichte St. Veits endlich wieder ins Rampenlicht.“ Umgesetzt wurde das Vorhaben vom Museumsteam rund um Stefan Regenfelder gemeinsam mit der „Vienna Contract Logistics“ (VCL), es soll in den nächsten Jahren um neue Stationen erweitert werden.