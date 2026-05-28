Der Fasching, ein Pfarrer und eine Runde voller junger Menschen. Das waren die Zutaten, die es gebraucht hat, um den Frauensteiner Chor „Propst‘n Singers“ aus der Taufe zu heben. „Unser damaliger Pfarrer Helmut Tuschar, der leider viel zu früh verstorben ist, saß am Faschingsdienstag mit ein paar Leuten zusammen und hat den Wunsch geäußert, dass es doch toll wäre, wenn es eine Singgruppe gäbe, die etwas ‚Pep‘ in die Messen reinbringt“, weiß Gerhard Marschnig, der heute als Chorleiter fungiert.

Bei besagtem Gespräch anwesend waren auch Bettina Seidl und Anni Reichhold, die anschließend sofort auf die Suche nach möglichen Sängerinnen und Sängern gingen. „Und so kamen wir im Mai 2001 zum ersten Mal in der Propsteikirche in Kraig zusammen, damals mit acht Leuten“, blickt Marschnig, damals schon an Bord, zurück. Aus dem Probeort – der Kraiger Propsteikirche – ist schließlich auch der Name „Propst‘n Singers“ entstanden.

Stetige Weiterentwicklung

Heute, 25 Jahre später, besteht der Chor aus 18 Mitgliedern, davon sind zehn Frauen. Es herrsche eine gute Mischung, auch alterstechnisch. „Den Generationenwechsel haben wir gut vollzogen“, freut sich Marschnig, der als pensionierter Lehrer am Gymnasium St. Veit auch sieben ehemalige Schüler und Schülerinnen in der Singgemeinschaft dirigieren darf. Musikalisch kümmere man sich zumeist um die Gestaltung von Messen in Frauenstein, aber auch im Stift St. Georgen am Längsee, im Dom in Klagenfurt sowie im Dom in Maria Saal sei man bereits im Einsatz gewesen.

Im Repertoire habe man vor allem geistliche Musik. Gospel- und Jazzmessen werden gestaltet, aber auch deutschsprachige Messen seien kein Problem. Das 25-Jahr-Jubiläum begeht man mit einem Konzert im Kultursaal Kraig am Samstag, dem 30. Mai, um 19.30 Uhr. „Es geht hier um weltliche Lieder und das Thema Liebe“, kündigt der Chorleiter an. „Literatur aus der Renaissance ist dabei, Kärntner Lieder, aber auch Popsongs.“ Ebenfalls vor Ort ist das Völkermarkter Ensemble „Trumpet Brass“, durch den Abend führt Christian Stromberger als Moderator.