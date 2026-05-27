Das Landesgericht Klagenfurt gab am Mittwochnachmittag bekannt, dass über das Vermögen der Firma von Bernhard Hofmeister ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Gegenstand der Tätigkeit des Betriebes aus Grades (Gemeinde Metnitz) ist die Installation von Industriemaschinen. Es handelt sich um ein Konkursverfahren, teilte der Alpenländische Kreditorenverband mit. Die Höhe der Passiva ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt, von der Insolvenz ist ein Dienstnehmer betroffen.

Die Berichtstagsatzung zur Entscheidung über die weitere Vorgehensweise (Fortführung, Schließung des Betriebes, Sanierungsplan) mit dem Zwecke einer ersten Gläubigerversammlung findet am 7. Juli um 9 Uhr statt. Gleiches gilt für die allgemeine Prüfungstagsatzung. Zum Insolvenzverwalter wurde Franz Hofer aus Friesach bestellt. Die Forderungen können bis zum 23. Juni unter klagenfurt@akveuropa.at eingereicht werden.