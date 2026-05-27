Erst im vergangenen Herbst hat der Feldkirchner Gastronom Alexander Repnik das „Badewandl“ in Sirnitz (Gemeinde Albeck) übernommen – die große Liebesbeziehung wurde es allerdings nicht. Denn seit Kurzem hat das Restaurant am Naturbadeteich schon wieder neue Pächter, die sich fortan um die badende Gesellschaft kümmern werden.

„Mein Vorgänger hatte noch andere Projekte, also ist er auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich das Badewandl nicht übernehmen möchte“, erzählt Christopher Stark, der die Gaststätte nun gemeinsam mit seiner Frau Jasmin betreibt. Stark arbeitete zuvor zwar in der Vermessungstechnik, ganz ohne Gastroerfahrung schlägt man dieses Kapitel allerdings nicht auf. „Wir hatten früher einen Reitstall, bei dem wir auch die Bewirtung übernommen haben.“

Ab 1. Juni wechseln die Starks in den „Sommerbetrieb“ © Manfred Schusser

Pizza, Schnitzel und Jause

Angeboten werden in Sirnitz neben verschiedenen O-Sole-Mio-Pizzen, Schnitzeln und Pommes auch belegte Brote mit Speck oder Salami. „Wenn es ein Fest gibt, werden wir vermutlich auch grillen“, freut sich Stark.

Eine solche Festivität steht demnächst auch auf dem Programm – quasi als Eröffnungsfeier: „Am 11. Juli gibt es ein großes Konzert mit den Bands ‚Autback‘ und ‚Bacon Piglets‘. Die ‚DJs vom Lond‘ werden ebenfalls für Stimmung sorgen“, verrät der Gastronom. Die Veranstaltung werde unter dem Titel „Rock im Wandl“ stattfinden.

Der Außenbereich © Manfred Schusser

Einrichtung teilweise aus Feldkirchner Kultbar

Bei der Dekoration des Badewandls hat sich auch etwas getan: Aus dem Feldkirchner Rockcafé „Filiale“ konnte Stark ein paar „Liebhaberstücke“ ergattern. Der beliebte Gastwirt und Betreiber Gerry Sobian verstarb Anfang des Jahres. „Da geht es um ein paar Schilder, eine Bart Simpson-Plüschfigur, Geldscheine aus aller Welt sowie eine Gitarre. Es wäre einfach schade, wenn man das wegwerfen würde.“

Am Montag, 1. Juni, wechselt das Badewandl in den „Sommerbetrieb“. „Dann haben wir durchgehend von Montag bis Sonntag geöffnet“, erzählt Stark. Sonntags bis donnerstags ist man von 10 bis 22 Uhr für die Gäste da, freitags und samstags von 10 bis 2 Uhr früh. Zurzeit sei man noch auf der Suche nach Personal, momentan bekommt das Ehepaar Unterstützung von Christopher Starks Nichte.