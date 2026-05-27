Seit Wochen verfolgen Fans gespannt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von „Germany‘s Next Topmodel“. Nun soll es am Donnerstag so weit sein: Im Finale will man endlich verraten, wer sich den Sieg in dieser Staffel sichern wird. In gewohnter Manier sollen die Gewinner dann auch auf das Cover von „Harper‘s Bazaar“ kommen.

Doch kurz vor dem Finale der Schock: Das Magazin „Harper‘s Bazaar“ verschickte entsprechende Ausgaben bereits vorab an seine Abonnenten. Auf dem Cover sollen sowohl die Gewinnerin als auch der Gewinner der diesjährigen Staffel zu sehen sein. Bilder davon verbreiteten sich innerhalb kürzester Zeit in den sozialen Medien.

Sind das die Gewinner?

Im Finale kämpfen Aurelie, Daphne, Anna, Ibo, Tony und Godfrey um den Titel als „Germany‘s Next Topmodel“. Laut den Abonnenten von „Harper‘s Bazaar“, die die Ausgabe bereits erhalten haben, sollen Ibo und Aurelie die diesjährigen Gewinner sein.

Auf Anfrage der Bild-Zeitung äußerte sich nun auch ProSieben zu dem Leak. „Es gibt viele Strategien von ProSieben und seinen Partnern, um Spekulationen anzuheizen. Das ist eine davon. Lassen Sie sich gerne überraschen, was am Donnerstag im GNTM-Finale passiert“, wird der Sprecher von der Bild-Zeitung zitiert.

Sendung nicht mehr live

Doch wie konnte dieser Leak überhaupt passieren? In den vergangenen Jahren wurde das Finale von „Germany‘s Next Topmodel“ immer live ausgestrahlt. Erstmals entschied man sich nun jedoch dafür, die Sendung vorab aufzuzeichnen – die Sieger standen in diesem Fall also bereits im Februar fest. Bisher konnte man den Verlauf der Sendung jedoch gut unter Verschluss halten.