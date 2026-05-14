Von einem Kurzhaarschnitt zu einer langen Mähne mit Extensions zu einer Glatze: Frisurentechnisch hat der Grazer Topmodelkandidat schon einiges durchgemacht. Kann Alexavius auch ohne seine langen Haare überzeugen? Es geht jetzt um den Einzug ins Halbfinale – und in der Woche davor hatte der 22-Jährige erstmals gewackelt. „Generell kann man die alle so in die große weite Welt schicken. Ehrgeiz reicht nicht immer, so kurz vor dem Ziel entscheiden Kleinigkeiten“, kündigt Heidi Klum an, diesmal besonders auf Kleinigkeiten zu achten.

Als erste Aufgabe geht es in der vorvorletzten Folge der aktuellen Staffel aber um nichts weniger als ein Magazincover. Während die Frauen sportlich für „InStyle“ posieren, feiern die Männer vor der Kamera eine Pyjamaparty. Alexavius geht leer aus – auch für die Strecke im Heft wird er nicht gebucht. Die Titelseiten gehen an den ehrgeizigen Wiener Godfrey und an Job-Abräumerin Aurélie.

Kein Job

Bei einem Casting für einen Handyhersteller liefert der hauptberufliche Videograf eines der originellsten selbst geschossenen Fotos ab, der Job geht aber an Aurélie (schon wieder!) und Anna (schon wieder!).

Der Entscheidungswalk wird in spektakulärer Mode des französischen Designers Vincent Pressiat gelaufen. Und das noch dazu „oben ohne“ – die Models bekommen Glatzen, Alexavius werden die Extensions wieder herausgenommen, bis er „wie ein verrückter Physiklehrer“ aussieht, findet Aurélie. Nach der Arbeit des Visagistenteams, mit der Glatze am Kopf, hat Alexavius noch einen anderen Vergleich: „Ich sehe aus, als würde mir Amazon gehören.“

Geht es auch ohne Haare?

Ein Walk mit Stufen, drei unterschiedliche Posen – stark, romantisch und sinnlich – sind gefragt, als Gastjuroren unterstützen Popstar Manon Bannerman und Model Calum Harper Heidi Klum. Alexavius ist skeptisch, ob er den Walk ohne seine Mähne gut hinbekommt, war diese doch das bestimmende Element seines Looks.

Es läuft nicht besonders gut für Alexavius, der am Catwalk auch noch als einziger eine Markierung verpasst: „Er ist nicht mein Favorit“, sagt Harper, der auch die zu stark federnden Arme des Grazers kritisiert. „Du hast einen unkoordinierten Eindruck gemacht“, kritisiert Klum.

Der Satz fällt

Am Ende steht Alexavius mit Anika und Tony vor der Jury, nachdem alle anderen weitergekommen sind und Fotos bekommen haben. Tatsächlich ist er es, der den berühmten Satz zu hören bekommt. „Ich habe leider kein Foto für dich, Alexavius“, sagt Klum: „Es tut mir leid.“

Alexavius nimmt die Entscheidung nicht nur mit Fassung – „Ich hab‘s mir schon gedacht.“ –, sondern ist offenbar auch darauf vorbereitet. Denn er hat tatsächlich ein Foto für Heidi mitgebracht. „Ich vermiss‘ dich jetzt schon“, sagt sie zum Abschied, „dann lad‘ mich als Gastjuror ein“, kontert er.

„Der ikonischste Abgang ever“

Für die anderen Kandidatinnen und Kandidaten hat Alexavius „den ikonischsten Abgang ever“ hingelegt. „So wie Chanel bin ich die Number 5“, lächelt er tapfer. Zum Abschied findet er noch Worte der Dankbarkeit: „Ich bin hier mit kurzen Haaren, Schnauzer und im Anzug gekommen und habe so viele neue Looks und Facetten bei GNTM entdecken dürfen.“ Das Wichtigste sei für ihn aber gewesen, dass er „für ganz viele Männer ein Vorbild sein durfte“, sagt er: „Versteckt euch nie für das, was ihr seid“. Und: „Ich nehme das nicht als Niederlage – ich fehle ja nur in zwei Folgen, das ist in Ordnung.“

Beim Cover-Shooting für „Harper‘s Bazaar“ ist der Grazer also nicht mehr dabei. Um den Einzug ins Finale rittern am kommenden Donnerstag auf Pro7 und Joyn noch Godfrey (34, Wien), Ibo (21, Münster), Luis (24, Hamburg) und Tony (31, Berlin), Anika (27, Paderborn), Anna (22, Landkreis Rosenheim), Aurélie (21, Pulheim) und Daphne (25, Pulheim). Am 28. Mai steigt das Finale – das bereits aufgezeichnet wurde.

Alexavius im Kleine-Zeitung-Interview