Nach einem Jahr Pause ist das Zeltfest der Freiwilligen Feuerwehr Kerschdorf zurück. Mit einem witzigen Video haben die Kameradinnen und Kameraden das Comeback der beliebten Veranstaltung in sozialen Medien angekündigt. In der Bevölkerung war die Freude darüber offenbar groß.

Kommandant Harald Simtschitsch organisiert mit den 46 aktiven Mitgliedern das Fest heuer wieder, dank Neuzugängen bei der Feuerwehr und ihren Angehörigen © KK Bezirksfeuerwehrkommando Villach Land

Personalmangel und behördliche Auflagen

Zur Erinnerung: 2025 musste das Fest abgesagt werden. Der Grund war akuter Personalmangel. Nach dem großen Andrang in den Jahren nach der Pandemie, mit bis zu 1500 Gästen, war die Belastung zu hoch geworden. Vor allem im Servicebereich fehlten Kräfte, auch die behördlichen Auflagen spielten beim Entschluss mit, die Veranstaltung zu pausieren.

Heuer sieht die Lage wieder anders aus. Durch Neuzugänge bei der Feuerwehr und Unterstützung aus deren Familien gibt es genug Personal, um das Fest wieder in der Qualität zu organisieren, die „die Gäste verdienen“, heißt es von Kommandant Harald Simtschitsch. Die Feuerwehr Kerschdorf zählt aktuell 46 aktive Mitglieder.

Letztes Zeltfest für den Kommandaten

Simtschitsch erzählt im Gespräch, dass die Pause vielen im Ort nahegegangen sei. „Wir haben sehr viele Nachfragen aus der Bevölkerung gehabt, dass es schade ist, dass das Zeltfest nicht stattfindet.“ Für ihn hat das Comeback auch eine persönliche Bedeutung. Nach zwei Perioden wird er bei den Wahlen 2027 nicht mehr antreten. „Für mich ist es definitiv das letzte Zeltfest, das ich als Kommandant organisiere. Zwei Perioden als Kommandant sind genug. Man muss auch den Jungen die Chance geben.“ Heuer wird an zwei Tagen im Juni ordentlich gefeiert.

Am Freitag, 26. Juni, sorgen ab 20.30 Uhr Natascha, das Steiramadl und Meilenstein für Stimmung. Am Sonntag, 28. Juni, folgt der Frühschoppen mit dem Alpski Kvintet.