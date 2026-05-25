Die Sozialpartner haben sich, wie berichtet, auch in der sechsten Verhandlungsrunde nicht auf einen neuen Kollektivvertrag für die rund 50.000 Beschäftigten der Chemischen Industrie einigen können. Nachdem das Arbeitgeberangebot in Höhe einer Einmalzahlung von 250 Euro zum dritten Mal nicht erhöht wurde, hat die Gewerkschaft, die zuletzt ein Lohn- bzw. Gehaltsplus von 3,5 Prozent forderte, zu einem zweistündigen Warnstreik aufgerufen.

Los geht‘s schon ab Dienstag. Der Zeitraum für die temporären Arbeitsniederlegungen reicht vom 26. Mai bis zum 1. Juni, wie die Gewerkschaften GPA und PRO-GE nach der gescheiterten KV-Runde zuletzt mitteilten. Die nächste KV-Runde findet dann am 2. Juni statt.

„Wir verlagern den Konflikt nun in die Betriebe“, kündigten die gewerkschaftlichen Verhandler Mario Mayrwöger (GPA) und Hubert Bunderla (PRO-GE) an. Die von den Arbeitgebern vorgeschlagene KV-Erhöhung sei nur „der Gegenwert eines größeren Familieneinkaufs”.

„Gewerkschaft entfernt sich von wirtschaftlicher Realität“

Die Arbeitgeberseite wirft den Gewerkschaften vor, sich „zunehmend von der wirtschaftlichen Realität der Branche zu entfernen“. Man verweist auf die rückläufige Branchenentwicklung. „Österreich kämpft im internationalen Wettbewerb mit erheblichen Nachteilen“, so Arbeitgeber-Verhandlungsführer Ernst Gruber. Seit 2020 seien die kollektivvertraglichen Abschlüsse der chemischen Industrie in Österreich kumuliert rund zwölf Prozentpunkte über jenen in Deutschland gelegen. Gruber appellierte an die Gewerkschaft, „den maßvollen deutschen Tarifabschluss als Vorbild zu nehmen“. In Österreich sei „die chemische Produktion in den vergangenen drei Jahren bereits um rund 18 Prozent gesunken, allein im vierten Quartal 2025 gingen zudem mehr als 600 Arbeitsplätze in der chemischen Industrie verloren“.