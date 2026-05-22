Die Sozialpartner haben sich in der sechsten Verhandlungsrunde auf einen neuen Kollektivvertrag für die rund 7500 Beschäftigten der Papierindustrie geeinigt. Die kollektivvertraglichen Mindestlöhne und -gehälter sowie die Lehrlingseinkommen steigen rückwirkend mit 1. Mai um 2,4 Prozent, wie die Gewerkschaften PRO-GE und GPA am Freitag mitteilten. Die Inflationsrate in Österreich belief sich 2025 auf 3,6 Prozent.

Die Ist-Löhne und -Gehälter in der Papierindustrie werden um 1,8 Prozent plus 28 Euro erhöht. Das ergibt bei den Ist-Löhnen und -Gehältern laut Gewerkschaft eine Erhöhung von 2,5 Prozent im Durchschnitt und bis zu 2,75 Prozent für die niedrigsten Einkommen. „Die Verhandlungen in diesem Jahr verliefen zäh und schwierig“, so die gewerkschaftlichen Verhandlungsleiter Wolfgang Cerne (PRO-GE) und Walter Kogler (GPA) in einer Aussendung. Der Abschluss sei „ein sozialpartnerschaftlicher Kompromiss, der von beiden Seiten Zugeständnisse benötigt” habe.