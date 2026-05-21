Auch die bereits sechste Verhandlungsrunde für einen Kollektivvertrag in der Chemieindustrie mit ihren gut 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist am Donnerstagabend ohne Einigung zu Ende gegangen. Die Arbeitgeber beklagen, die Gewerkschaft hätte den öffentlichen Ton verschärft und sei nicht bereit gewesen, sich in den Verhandlungen anzunähern. „Mit dem weiteren Beharren auf überzogenen Forderungen entfernen sich die Gewerkschaften zunehmend von der wirtschaftlichen Realität der Branche", so die Arbeitgeber in einer Aussendung.

Sie greifen darin die Gewerkschaften frontal an: Die Arbeitgeberseite sehe „die zunehmende Emotionalisierung der Verhandlungen“ und die aktuellen Streikdrohungen der Gewerkschaft „mit Unverständnis: Es entsteht immer stärker der Eindruck, dass öffentliche Inszenierung wichtiger ist als der Erhalt des Industriestandorts", erklärt Arbeitgeber-Verhandlungsführer Ernst Gruber.

Sechs Runden gescheitert

Damit sind insgesamt bereits sechs KV-Runden gescheitert – die Gewerkschaften reagieren nun mit Warnstreiks. Auf Facebook verkündete die Produktionsgewerkschaft Pro-Ge „Wir sind sauer“, nach Wochen ohne Ergebnis in den KV-Verhandlungen sei „die Geduld erschöpft“. In einer Aussendung sprechen die Verhandler der Arbeitnehmerseite, Mario Mayrwöger (GPA) und Hubert Bunderla (Pro-Ge), von einer „Verhöhnung der Beschäftigten“.

„250 Euro ist weniger als so mancher Manager in der chemischen Industrie in der Stunde verdient. Als einmaliges Angebot für ein ganzes Jahr Arbeit ist das maximal ein schlechter Witz. Das kommt einer Nulllohnrunde gleich“, werden Mayrwöger und Bunderla zitiert. Man werde sich „diese Respektlosigkeit nicht gefallen lassen“, so die Gewerkschaftsvertreter, und verlagere den Konflikt nun in die Betriebe. Im Zeitraum von 26. Mai bis 1. Juni finden zweistündige Warnstreiks in den Betrieben statt.

Die Produktionsgewerkschaft und die GPA fordern ein Lohn- und Gehaltsplus von 3,5 Prozent (rollierende Inflationsrate: 3,35 Prozent). Die Arbeitgeberseite bietet eine Einmalzahlung von 250 Euro. Die Arbeitgeber verweisen auf die hohen Energiepreise, steigende Arbeitskosten, die schwache Nachfrage und mehr als 600 verlorene Arbeitsplätze allein im vierten Quartal 2025. Das würde zeigen, „wie ernst die Lage der chemischen Industrie ist“.

Gruber ruft die Arbeitnehmer-Vertreter indes auf, in der nächsten Verhandlungsrunde am 2. Juni „endlich über den Tellerrand zu blicken und den maßvollen deutschen Tarifabschluss als Vorbild zu nehmen.“ Die Gewerkschaften verweisen darauf, dass der Kollektivvertrag schon seit 1. Mai gelten sollte.