Es läuft zäh – zumindest darüber herrscht bei den Sozialpartnern eine gewisse Einigkeit. Im Rahmen der Frühjahrslohnrunde spießt es sich in einigen Branchen heuer ganz besonders. Reinhold Binder, Chef der Produktionsgewerkschaft PRO-GE stellt der Arbeitgeberseite im Gespräch mit der Kleinen Zeitung die Rute ins Fenster. Im Vorfeld der nächsten Verhandlungsrunden in der kommenden Woche sagt er: „Wir haben zahlreiche Betriebsversammlungen abgehalten, der Tenor ist eindeutig: Die Stimmung unter den Arbeitnehmern ist angespannt, es brodelt in den Betrieben.“ Die bisherigen Angebote seien „letztklassig und respektlos“, so Binder. „Sollten die Arbeitgeber weiterhin keine konstruktiven Angebote vorlegen, werden wir Kampfmaßnahmen in Betracht ziehen, wir lassen uns nicht am Nasenring durch die Arena ziehen, so geht man mit uns nicht um.“ Ändere sich nichts daran, „dann werden wir Streikbeschlüsse einholen müssen, das ist völlig klar“.

Reinhold Binder: „Sollten die Arbeitgeber weiterhin keine konstruktiven Angebote vorlegen, werden wir Kampfmaßnahmen in Betracht ziehen.“ © Markus Traussnig

Arbeitgeber: „Betriebe leiden massiv“

Wie sieht es in den einzelnen Branchen derzeit aus? In der Elektro- und Elektronikindustrie – mit rund 60.000 Beschäftigten in Österreich – wird seit rund neun Wochen verhandelt. Drei Runden blieben bisher ohne Ergebnis, zwischen Montag und Mittwoch wurden Betriebsversammlungen abgehalten. Die finanzielle Forderung der Arbeitnehmervertreter liegt bei einer Erhöhung um 3,5 Prozent (also mehr als die rollierende Inflation von 3,3 Prozent), der Fachverband (FEEI) als Arbeitgebervertreter bot hingegen der Gewerkschaft zufolge eine Steigerung um nur rund 1 Prozent an. Die nächste Runde steht am kommenden Montag bevor. Der neue Kollektivvertrag sollte an sich bereits seit 1. Mai gelten. „Die überwältigende Mehrheit unserer Betriebe leidet massiv und seit Jahren unter den bestehenden wirtschaftlichen Gegebenheiten, die durch aktuelle geopolitische Ereignisse zusätzlich verschärft werden. Auch für das laufende Jahr ist daher keine Verbesserung zu erwarten“, ließ FEEI-Obmann Wolfgang Hesoun nach der dritten Runde wissen. „Unter diesem Aspekt ist das Angebot der Arbeitgeber von plus 1,0 Prozent zu lesen.“ Dies sei „kein Ausdruck mangelnder Wertschätzung, sondern wirtschaftlicher Verantwortung und der klare Versuch, Arbeitsplätze und Standorte in Österreich zu sichern“. Gewerkschafter Binder sieht sehr wohl „mangelnde Wertschätzung, das wurde bei den Betriebsversammlungen ganz klar zum Ausdruck gebracht“. Man werde „jedenfalls die Gangart verschärfen“, so Binder.

FEEI-Obmann Wolfgang Hesoun © Christoph Kleinsasser

„Damit lassen wir uns nicht abspeisen“

Das gelte auch für die Chemieindustrie mit ihren gut 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hier sind bisher bereits fünf KV-Runden gescheitert, es ist ebenfalls schon zu Betriebsversammlungen gekommen. Auch hier fordern die Produktionsgewerkschaft und die GPA ein Lohn- und Gehaltsplus von 3,5 Prozent (rollierende Inflationsrate: 3,35 Prozent). Die Arbeitgeberseite bietet eine Einmalzahlung von 250 Euro. Verhandelt wird wieder am Donnerstag. Die Arbeitgeber verweisen auf die hohen Energiepreise, steigende Arbeitskosten, die schwache Nachfrage und mehr als 600 verlorene Arbeitsplätze allein im vierten Quartal 2025. Das würde zeigen, „wie ernst die Lage der chemischen Industrie ist“.

Vor der fünften KV-Runde in der Chemieindustrie ist es zu einer Protestaktion der Gewerkschaft gekommen © PRO-GE

Die Kundgebung, die zuletzt von der Gewerkschaft abgehalten wurde, erwecke „den Eindruck, dass die Gewerkschaften anstelle konstruktiver Gespräche nur Scheinverhandlungen führen“. Das wirft Binder umgekehrt auch der Arbeitgeberseite vor. „Wir verhandeln seit Wochen, aber es gibt null Bewegung, wir sind mit einer Nulllohnrunde und einer Einmalzahlung für Beschäftigte konfrontiert, die Höchstleistungen erbringen, das ist doch unglaublich, damit lassen wir uns nicht abspeisen.“

„Wir fordern eine nachhaltige Abgeltung“

Auch in der Papierindustrie konnte nach fünf KV-Runden noch keine Einigung erzielt werden, was Betriebsversammlungen nach sich gezogen hat. Das Angebot einer Ist-Lohnsteigerung um zwei Prozent, gedeckelt mit 100 Euro (bzw. mit 60 Euro in Unternehmen mit Verlust), lehnte die Gewerkschaft ab. Gefordert werde „eine nachhaltige Abgeltung der Teuerung von 3,35 Prozent“, so Binder. Die Arbeitgeber bezeichnen ihr Angebot hingegen als „sozial ausgewogen und wirtschaftlich verantwortungsvoll“. Beschäftigte mit niedrigeren Einkommen würden davon „überproportional profitieren“. Zudem wird auf eine steuerfreie Einmalzahlung verwiesen. Diese soll bei 500 Euro liegen. Am 21. Mai wird weiter verhandelt.