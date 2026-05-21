Die Bundesregierung hat sich im Zuge der Budgetverhandlungen auf die Pensionserhöhung geeinigt: Im kommenden Jahr sollen diese um 2,95 Prozent steigen. Das liegt knapp unter der prognostizierten Inflationsrate. Der Ausgleichszulagenrichtsatz von 1.308,39 Euro wird mit 3,3 Prozent angepasst, Pensionen über der Höchstbeitragsgrundlage von 6.930 Euro erhalten einen Fixbetrag von monatlich 204,44 Euro. In Summe entspricht die Erhöhung rund 2,4 Milliarden Euro.

Die Seniorenverbände hatten bis zuletzt eine volle Inflationsabgeltung für alle Pensionen gefordert. Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes, betonte am Donnerstagabend in der ZiB2, dass sie zwar sehr zufrieden damit sei, dass die Abgeltung für fast alle gelte. „Das war eine Kernforderung von mir.“ Sie sehe es aber kritisch, dass es in den vergangenen neun Jahren achtmal einen Deckel gab: „Im Vorjahr hat man bereits bei 2500 Euro einen Deckel eingezogen, das ist natürlich unglaublich ungerecht.“ Leistung müsse sich lohnen, „jene Menschen, die mehr einzahlen, weil sie mehr verdienen, haben auch Anspruch auf eine höhere Pension, das hat man acht Jahre lang missachtet, zugunsten anderer Gruppen“, so Korosec. Das sei eine solidarische Leistung gewesen, aber irgendwann müsse man sich wieder auf das Prinzip besinnen. „Das ist ja eine Versicherungsangelegenheit. Wenn ich mehr einzahle, dann habe ich auch einen Anspruch darauf.“

Jene, die besonders niedrige Pensionen haben, seien in den letzten Jahren, zu Recht, „relativ stark erweitert worden, das ist auch richtig, aber das ist nicht Pension, das ist Armutsbekämpfung und Sozialleistung“, so Korosec. Es werde der Fehler begangen, dass „falsch verbucht“ werde. Viel werde bei Pensionen mitgezählt, was mit Pensionen eigentlich nichts zu tun habe, so Korosec.

„Das ist ja kein Geschenk“

Aber warum beharren die Pensionsvertreterinnen stets auf die volle Abgeltung der Inflation für alle, wo doch zahlreiche Branchen mit ihren KV-Abschlüssen auch unter der Inflationsrate liegen? „Die Verhandlungen für das nächste Jahr kommen ja erst, das schaue ich mir dann an“, so Korosec. Man dürfe auch nicht vergessen, dass die Seniorinnen und Senioren dieses Land mitaufgebaut haben. „Es muss auch eine Wertschätzung da sein“, so ihr Appell. Grundsätzlich sei ein Inflationsausgleich notwendig, „das ist ja kein Geschenk“, so Korosec.

Die Budgetzwänge sehe sie auch: „Ich habe natürlich Verständnis dafür, dass wir in einer schwierigen Situation sind.“ Aber beim letzten Doppelbudget haben die Pensionisten am stärksten von allen Gruppen beigetragen. „Es ist nicht aus Jux und Tollerei, dass wir sagen, wir wollen besonders viel.“ Korosec hält eine große Pensionsreform für notwendig, „aber die muss viel weiter gehen, viel mehr Visionen haben“. Wenn darüber gesprochen werde, dass man zwei Jahre länger arbeiten soll, „dann halte ich das für völlig falsch“. Man müsse darüber nachdenken, „was ist in zehn Jahren, was ist in 15 Jahren?“. Man werde „eine andere Arbeitswelt, eine andere Lebenswelt haben, wenn ich an die KI denke, wenn ich an die Digitalisierung denke“.

Inflationsabgeltung? „Kernbestandteil des Vertrauens“

Der Seniorenrat hatte bereits am Donnerstagnachmittag Kritik geübt: Die Präsidentinnen, Korosec und Birgit Gerstorfer (SPÖ), betonten, dass die Entscheidung der Regierung mit dem Versicherungsprinzip breche und zudem die Kaufkraft der älteren Generation schwäche.

Zwar habe man mit Hartnäckigkeit erreicht, dass mehr als 99 Prozent aller Pensionistinnen und Pensionisten eine Anpassung von 2,95 Prozent erhalten, meinte Korosec – „zufrieden sind wir mit dieser Entscheidung nicht“. Gerstorfer hielt fest, dass die Inflationsabgeltung Kernbestandteil des Vertrauens in das Pensionssystem sei. Man respektiere demokratische Entscheidungen und Budgetbeschlüsse, bleibe aber bei der Forderung nach einer vollen Inflationsabgeltung für alle.