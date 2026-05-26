Die vergangenen fünf Jahre stellten die Wirtschaft im Bezirk Völkermarkt vor große Herausforderungen – von Pandemie über Energiekrise und Inflation bis hin zum Fachkräftemangel. Gleichzeitig zeigte sie hohe Anpassungsfähigkeit. Laut Wirtschaftskammer Völkermarkt gewannen Digitalisierung, regionale Wertschöpfung, Nachhaltigkeit und flexible Arbeitsmodelle deutlich an Bedeutung. Viele Betriebe investieren verstärkt in Automatisierung, neue Technologien und Mitarbeiterbindung.

Bezirksstellenobmann Rudolf Bredschneider © Markus Traussnig

Aus wirtschaftlicher Sicht gelten Infrastrukturprojekte im Bezirk als zentral. „Dazu zählen Betriebsansiedelungen in den interkommunalen Gewerbeparks sowie Investitionen in Verkehrs-, Digital- und Energieinfrastruktur. Gute Erreichbarkeit, leistungsfähige Internetverbindungen und moderne Betriebsflächen sind entscheidende Standortfaktoren für Unternehmen“, erklärt Bezirksstellenobmann Rudolf Bredschneider. Manuela Schnitzler, Bezirksstellengeschäftsführerin der Wirtschaftskammer Völkermarkt, ergänzt: „Der Bezirk verfügt über eine stabile wirtschaftliche Struktur und eine starke industrielle Basis. Besonders positiv sind die hohe Exportorientierung vieler Betriebe sowie die Nähe zum Alpen-Adria-Raum.“

Bezirksstellengeschäftsführerin Manuela Schnitzler © WKK/Varh

Aktuell gibt es im Bezirk rund 2673 Unternehmen und 11.946 Arbeitsplätze. „Die Zahl zeigt, dass der Bezirk trotz seiner ländlichen Struktur über eine breite wirtschaftliche Basis verfügt – von Klein- und Mittelbetrieben über Familienunternehmen bis hin zu international tätigen Industriebetrieben“, sagt Schnitzler. „Die regionale Wirtschaft ist damit eine bedeutende Arbeitgeberin und sichert Beschäftigung weit über die Bezirksgrenzen hinaus.“

Anna Lampl ist Prozesstechniklehrling bei Mahle in St. Michael ob Bleiburg © Simone Jäger

Ein Großteil sind Ein-Personen-Unternehmen, beziehungsweise familiengeführte Kleinbetriebe. „Die Selbstständigkeit spielt gerade in ländlichen Regionen eine wichtige Rolle – insbesondere in Gewerbe, Handel, Tourismus, landwirtschaftsnahen Bereichen und Dienstleistungen“, zählt Schnitzler auf. Besonders stark vertreten sind Industrie und produzierendes Gewerbe, Bauwirtschaft, Handel, Transport und Dienstleistungen. Viele Arbeitsplätze entstehen traditionell in der Industrie, im Metallbereich sowie in technischen Berufen.

Zu den größten und wichtigsten Unternehmen im Bezirk zählt nach wie vor die Mahle Filtersysteme Austria GmbH. Überdies prägen zahlreiche mittelständische Industrie- und Gewerbebetriebe die wirtschaftliche Struktur der Region. Die meisten Völkermarkterinnen und Völkermarkter finden einen Arbeitsplatz bei weiteren großen Firmen wie Wild, Urbas, BMTS Technology Austria, Kostwein Maschinenbau und CCL Label.

Herausfordernd sei vor allem nach wie vor die Suche nach Mitarbeitern. „Der Fachkräftemangel betrifft mittlerweile alle Branchen. Besonders stark gesucht wird im Handwerk, in technischen Berufen, im Metallbereich, in der Gastronomie und Hotellerie, im Handel und in der Pflege. Viele Betriebe suchen sowohl qualifizierte Facharbeiter als auch Lehrlinge“, erklärt die Bezirksstellengeschäftsführerin.

Einkommensunterschiede

Hinzu kommt der Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern. „Wie in vielen Regionen Kärntens zeigt sich dieser Unterschied auch bei uns. Gründe dafür liegen unter anderem in unterschiedlichen Branchenstrukturen, Teilzeitquoten und Berufsgruppen. Positiv ist jedoch, dass qualifizierte Fachkräfte – unabhängig vom Geschlecht – zunehmend bessere Einkommens- und Entwicklungsmöglichkeiten vorfinden“, hebt Schnitzler positiv hervor. Laut Land Kärnten beträgt das Bruttomedianeinkommen im Bezirk insgesamt 3.311 Euro, bei Männern 3.736 Euro und bei Frauen 2.544 Euro.

Monatseinkommen nach Bezirken im Jahr 2024 © Dachverband Der Österreichischen Sozialversicherungsträger

„Auch das Arbeitsumfeld, die Wertschätzung, flexible Arbeitszeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten und Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielen eine zentrale Rolle. Wichtig sind außerdem leistbares Wohnen, gute Kinderbetreuung und eine attraktive Infrastruktur in der Region“, erklärt Schnitzler. „Vor allem junge Menschen müssen sehen, dass sie auch in der Region spannende Karrierechancen vorfinden. Im Bereich der Verkehrsanbindungen profitiert unsere Region mit dem Bahnhof Kühnsdorf/Klopeiner See.“

Der Bahnhof Kühnsdorf/Klopeiner See © Markus Traussnig

Laut Schnitzler nehme auch die Konkurrenz zwischen Regionen und Standorten zu: „Hohe Energie- und Lohnkosten, Bürokratie sowie Fachkräftemangel stellen Unternehmen vor große Herausforderungen. Deshalb braucht es wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen, raschere Genehmigungsverfahren und Investitionen in Infrastruktur, damit Unternehmen langfristig in der Region bleiben und investieren.“

Die Präsidenten der Wirtschaftskammern Kärnten und Steiermark, Jürgen Mandl und Josef Herk, sehen die AREA SÜD als Jahrhundertchance für die gesamte Region © Florian Wieser

Trotzdem blickt Schnitzler positiv in die Wirtschaftszukunft des Bezirks: „Große Chancen liegen in der weiteren Entwicklung der interkommunalen Gewerbeparks, den Verbindungen in den Alpen-Adria-Raum, erneuerbarer Energie, Digitalisierung sowie regionaler Wertschöpfung. Mit der Koralmbahn und der „Area Süd – Wirtschaftsraum Südösterreich“ eröffnen sich zusätzliche wirtschaftliche Perspektiven: Die Region rückt näher an internationale Märkte heran, gewinnt als Wirtschafts- und Lebensraum weiter an Attraktivität und profitiert bereits jetzt spürbar von zusätzlichen Tagesgästen und neuen Besucherströmen.“