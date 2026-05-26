Gottfried Hubmann und Johann Murg riefen 2012 die Steirischen Harmonika-Awards ins Leben. Seitdem werden jedes Jahr herausragende Musikerinnen und Musiker geehrt – kürzlich wieder bei einem Festakt im Steiermarkhof. Passend zum Anlass sorgten Ensembles und Solisten des Johann-Joseph-Fux-Konservatoriums Graz sowie der Kunstuniversität Graz für die musikalische Untermalung. „Musik versteht es, die Menschen an den Wurzeln zu berühren“, eröffnete Bildungs- und Kulturreferent Johann Baumgartner den Abend.

Den Jugendpreis bei den Harmonika-Awards staubte Klara Mißebner aus Langenwang ab. Bereits mit fünf Jahren entdeckte sie ihre Passion, seitdem ist das Instrument aus ihrem Leben nicht mehr wegzudenken. 2014 gründete die Langenwangerin gemeinsam mit ihren Brüdern Bruno und Felix das Mißebner Trio, auch zahlreiche Titel zieren Mißebners Erfolgsliste. Neben mehreren Staatsmeistertiteln durfte sich die Steirerin schon über einen Sieg beim Steirischen Harmonikawettbewerb des ORF, den Gewinn des renommierten Avsenik-Wettbewerbs sowie den Juniorenweltmeistertitel 2022 freuen. 2024 wurde sie Weltmeisterin in der Erwachsenenklasse in Außervillgraten.

Klara Mißebner wurde mit dem Jugendpreis ausgezeichnet © Alois Rumpf

Grazer für Lebenswerk ausgezeichnet

Den Volksmusikpreis nahm die Florianer Tanzbodenmusi aus Groß St. Florian mit nach Hause. Für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde der Grazer Wolfram Märzendorfer. Er hatte 2000 das Harmonikazentrum gegründet, seitdem hat sich das Zentrum zu einer bedeutenden Forschungsstelle entwickelt. 2017 wurde das Zentrum schließlich in Castelfidardo für seine besonderen Verdienste ausgezeichnet.

Beate McGinn nahm den Ehren-Award für ihren Vater Franz Steiner entgegen, der als Musiker, Chorleiter und Volkskulturredakteur beim ORF Steiermark jahrelang die Volkskulturlandschaft einem breiten Publikum zugänglich machte. Unter den Ehrengästen befanden sich unter anderem Landtagsabgeordnete Silvia Karelly, Gemeindebundpräsident Erwin Dirnberger und das Award-Gremium mit den Gründern, Simon Koiner, Werner Weibert, Helmut Koini, Gerhard Potzmann und Gregor Mörth.