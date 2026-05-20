In der Stadtgemeinde Bärnbach haben Unbekannte in letzter Zeit mehrere öffentliche WC-Anlagen mit Graffiti verunstaltet. Betroffen sind die Anlagen im Stadtpark, beim Volkshaus sowie am Bahnhof. Bürgermeister Jochen Bocksruker zeigt sich über die Vorfälle verärgert. „Diese Anlagen stehen der Allgemeinheit zur Verfügung und werden aus öffentlichen Mitteln finanziert. Wer sie absichtlich beschädigt oder verschmutzt, fügt damit der gesamten Bevölkerung einen Schaden zu“, betont er in den sozialen Medien.

Die Vorfälle wurden dokumentiert und zur Anzeige gebracht. Zudem werde derzeit vorhandenes Videomaterial ausgewertet, um mögliche Täter ausfindig zu machen. Die Stadtgemeinde appelliert an die Bevölkerung, sorgsam und respektvoll mit öffentlichem Eigentum umzugehen, damit öffentliche Einrichtungen auch künftig sauber und uneingeschränkt genutzt werden können.