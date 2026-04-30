Ein Fall von mutwilliger Zerstörung sorgt in Kainach bei Voitsberg für Empörung: Eine Geschwindigkeitsanzeige wurde von unbekannten Tätern abmontiert, in Brand gesetzt und schließlich im Wald entsorgt. Die erst vor zwei Jahren angeschaffte Anlage sollte Autofahrer auf ihre Geschwindigkeit aufmerksam machen und so für mehr Sicherheit im Freisinggraben sorgen. Nun wurde sie völlig zerstört in Pichling gefunden.

„Der Wert der Anlage beträgt etwa 4000 Euro. Das ist nicht nur ein finanzieller Schaden, sondern auch eine Gefährdung der Sicherheit auf unseren Straßen“, sagt Bürgermeister Bernd Gratzer. In den sozialen Medien bittet die SPÖ Kainach um Hinweise und möchte die Bevölkerung für Sachbeschädigung sensibilisieren. Sie wird den Vandalenakt zur Anzeige bringen.