Klemmmutter, Kontermutter, Baumarktmutter, normale Mutter und Co. Nicht-Schrauber können nur schwer folgen, wenn es bei diesem Fall ins Detail geht. Doch die Frage, die im Raum steht, ist klar: Wurde im Vorjahr ein Sportwagen verkauft, ohne den Käufer wissentlich über schwere Mängel beziehungsweise Schäden zu informieren? Das wäre Betrug und genau das wird einem Obersteierer am Landesgericht Leoben vorgeworfen.

Vor dem Verkauf wurde zwischen Verkäufer und Käufer ausgemacht, dass der seltene Wagen deutschen Fabrikats ein Pickerl (§ 57a Gutachten) bekommen soll. Dieses stellte ein Kfz-Techniker aus, der von den schweren Mängeln gewusst haben soll. Auch er steht vor dem Schöffensenat, der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet hier „Missbrauch der Amtsgewalt“.

Die beiden Männer, die auf nicht schuldig plädieren, sollen sich vor dem Prozess nicht gekannt haben. Der Fall wird fortgesetzt, nachdem die Verhandlung vor einigen Wochen aufgrund der umfangreichen Thematik vertagt worden ist (wir berichteten). Neue Zeugen sind geladen – aber auch ein „alter“: der Käufer des Wagens, der angibt, dass er 15.000 Euro in Reparaturen investieren musste. Das Fahrzeug erwarb er um 37.000 Euro.

„Das ist wie bei Columbo“

Der Käufer verfasste für das Gericht vor dem zweiten Verhandlungstag eine schriftliche Stellungnahme. „Gibt es weitere Fragen?“, wendet sich Richter Richard Gollner an die Runde. Somit an Staatsanwaltschaft, Sachverständigen, Privatbeteiligtenvertreter (also der Anwalt des Käufers) und die Anwälte der beiden Angeklagten. Alle verneinen. Der Richter will den Zeugen entlassen. „Ich hätte noch eine Frage“, sagt der Anwalt des angeklagten Kfz-Technikers plötzlich. „Das ist wie bei Columbo“, kontert der Richter.

Die Frage dreht sich um ein defektes Gewinde. Der Anwalt verweist nach der Antwort des Käufers auf eine Videoaufzeichnung und Screenshots vom Tag der Pickerlbegutachtung, angefertigt vom Kfz-Techniker. Die Angaben des Käufers würden sich nicht mit dem Bildmaterial decken. „Dürfte ich das auch sehen?“, fragt der Käufer. Er darf und bestätigt, dass sich die Aufnahme nicht mit seiner Wahrnehmung deckt. „Wie erklären Sie sich das?“, fragt Gollner. Der Käufer will wissen, ob ein Zeitstempel ersichtlich ist. „Nehmen Sie an, dass dieses Video nachträglich angefertigt worden ist? Wann und warum hätte der Angeklagte das machen sollen?“, fragt der Richter. „Vielleicht ist es bei einem früheren Termin in der Werkstatt entstanden“, meint der Käufer, der bei seinen Angaben bleibt.

„Harter Nachmittag“

Der Anwalt des Kfz-Technikers hat weitere Fragen an den Zeugen, der mitunter pampig antwortet. „Wenn wir in der ersten halben Stunde schon in diesem Ton anfangen, wird das ein harter Nachmittag“, ermahnt der Richter zu mehr Höflichkeit.

Weitere Zeugen sagen aus, der Sachverständige kommt zu Wort. Für die beiden Angeklagten wird es letztlich ein erfreulicher Nachmittag. Sie werden nach kurzer Beratungszeit des Schöffensenats freigesprochen. Der Käufer wird mit seinen Ansprüchen auf den Zivilrechtsweg verwiesen. „Ich kann es kurz machen“, sagt Richter Gollner auch in der Urteilsbegründung. Man sei nicht von einem schuldhaften Verhalten der Angeklagten überzeugt gewesen.