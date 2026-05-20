Der KFG, der Korruptionsfreie Gemeinderatsklub, hat einen juristischen Erfolg gegen die FPÖ Steiermark eingefahren. Das Oberlandesgericht bestätigt in zweiter Instanz ein Urteil: Die Landes-FPÖ muss rund 20.000 Euro an die FPÖ-Abspaltung KFG zahlen.

Die ganze Angelegenheit ist etwas für juristische Feinspitze am Rande des großen FPÖ-Finanzskandals. Inhaltlich geht es um Bezirkszeitungen der FPÖ, die in Graz 2022 herausgegeben wurden. Die Kosten wurden aufgeteilt auf Klub, Stadtpartei und Landespartei. Letztere wollte dann aber, nachdem sich der FPÖ-Klub in KFG umbenannt hatte, nicht mehr zahlen – also hat der KFG die 17.810 Euro eingeklagt. Plus 2880 Euro für einen von der Landes-FPÖ beauftragten Rechnungsprüfer, der die Grazer Parteifinanzen prüfen sollte.

Grundsatzfrage zum Rechtsstatus des aktuellen KFG-Klubs

Beides hat nun auch das Oberlandesgericht bestätigt. Und noch mehr: Die Behauptung der Landes-FPÖ, der KFG sei gar keine eigenständige Rechtsperson und nicht juristischer Nachfolger des alten FPÖ-Klubs im Grazer Gemeinderat, wird abermals vom Gericht zurückgewiesen. Das ist vor allem für das große Verfahren rund um den FPÖ-Finanzskandal von Bedeutung, wo der KFG Opferstatus hat.

Eine ordentliche Revision gegen das Urteil ist nicht zugelassen, Alexis Pascuttini, Noch-KFG-Klubchef und Neos-Kandidat jubelt jedenfalls: „Die FPÖ Steiermark muss nun jene Kosten, die der Klub für Bezirkszeitungen der FPÖ Graz und FPÖ Steiermark und Rechnungsprüferkosten für die FPÖ Graz aufgewendet hat, binnen 14 Tagen begleichen.“

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