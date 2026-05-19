Die jüngsten Parteiausschlüsse der beiden Vize-Obmänner der Grazer FPÖ, Bernhard Dohr und Fabian Gutschreiter, sorgen für viel Unruhe bei den Blauen und heftige Spekulationen bei Mitbewerbern, Beobachtern und Medien. Auf der politischen Gerüchtebörse gehandelt wird – hoch im Kurs – dabei folgender Grund für den Parteiausschluss: Eine Gruppe in der Stadtpartei hat intern ihre stetig wachsende Unzufriedenheit mit dem von Landesparteiobmann Mario Kunasek 2021 installierten Parteichef Axel Kassegger ventiliert. Ja man hat – offenbar auch in Chats – offen über einen Putsch gegen ihn nach der Gemeinderatswahl debattiert. Auch Kritik an Kunasek soll hier geübt worden sein. Doch in der Gruppe soll es ein Mitglied gegeben haben, das die geplante Palastrevolte auch an die Landespartei verraten hat.

Landespartei hat die Grazer FPÖ fest im Griff

Der Eklat hat eine lange Vorgeschichte, die auf die Stadtblauen nun schon seit fast fünf Jahren ihren Schatten wirft: Das Aufbrechen des Finanzskandals der Grazer FPÖ im Herbst 2021. Das führte damals zu den Rücktritten von FPÖ-Chef und Vizebürgermeister Mario Eustacchio und dem blauen Klubchef im Gemeinderat Armin Sippel. Dann kam es zu Parteiausschlüssen von Stadträtin Claudia Schönbacher und Gemeinderat Alexis Pascuttini – aus dem FPÖ-Klub wurde der Korruptionsfreie Gemeinderatsklub (KFG). Zu guter Letzt verblieb mit Günter Wagner nur ein einziger FPÖ-Mandatar im Stadtparlament. Seither liegt die Stadtpartei in Trümmern und hat sich aus dem engen Zugriff der erfolgreichen Landespartei nie mehr befreien können. René Apfelknab ist Spitzenkandidat von Kunaseks Gnaden ohne jeden echten Einfluss auf das Schicksal der Stadtpartei. Die Wahlliste ist von der Landespartei dominiert, ja beinahe diktiert.

Folgen die nächsten Ausschlüsse nach der Wahl?

Insider wissen auch, dass die geheimen Hauruck-Ausschlüsse unmittelbar vor dem Wahlkampfauftakt der Versuch gewesen sein soll, das Feuer auszudämpfen, bevor der Qualm des Unmuts medial sichtbar wird. Um die Sache kleinzuhalten, hat man vorerst nur die zwei vermeintlichen Rädelsführer hinausgeworfen. Die restlichen Mitglieder der Rebellen-Zelle würde man erst nach der Wahl ausschließen, so die Erzählung. Trotz mehrmaliger Versuche hat Parteiobmann Kassegger unsere Anrufe nicht entgegengenommen, die Landespartei und auch Spitzenkandidat Apfelknab haben nur die Illoyalität ohne weitere Details als Grund für die Ausschlüsse benannt. Sollten die Ausgeschlossenen Berufung einlegen, habe die Landespartei aber Beweise für deren Illoyalität vorliegen, hieß es auch. Dabei soll es sich um die geleakten Chats handeln. Die beiden Ausgeschlossenen haben die Anrufe der Kleinen Zeitung auch nicht angenommen.

Die Unzufriedenheit mit Kasseggers Parteiführung hört man in der Grazer Partei schon lange. Der Nationalratsabgeordnete, der in Graz eher selten zu sehen ist, soll sich nach innen kaum um die Parteiagenden gekümmert haben. Nach außen hin ist er stadtpolitisch kaum in Erscheinung getreten – obwohl er Grazer FPÖ-Chef ist, ist Kassegger in der offiziellen Aussendung der Partei zum Wahlkampfauftakt weder auf den Fotos zu sehen noch im Text zu lesen.