Die gute Nachricht aus der MotoGP kam schon in den Morgenstunden: Sowohl Alex Márquez als auch Johann Zarco, die beim Grand Prix in Barcelona so schwer gestürzt waren, konnten das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Und doch wirkten die spektakulären Bilder der Stürze nach, bei allen Beteiligten. So etwa war Marquez natürlich nicht wie ursprünglich geplant dabei. Und auch der wieder erstarkte Jorge Martin kam nicht in die Steiermark, nachdem er bei den Tests in Barcelona am Montag schon zum vierten Mal am verlängerten Wochenende vom Motorrad musste.

Dabei war der Plan, in Spielberg auch hierzulande wieder (mehr) Lust auf das Spektakel auf zwei Rädern zu schüren, natürlich mit einem Ziel: Die MotoGP auf dem Red Bull Ring, die heuer in den September gewandert ist, wieder vor volleren Rängen zu sehen als vergangenes Jahr. Klar scheint jedenfalls: So einseitig, wie die WM im vergangenen Jahr mit der Dominanz von Marc Márquez war, ist es dieses Jahr nicht. Und auch die schon befürchtete Übermacht von Aprilia scheint bereits gebrochen, sowohl Honda, als auch Ducati holen auf. Und KTM hatte durch Pedro Acosta in Barcelona die große Chance, wieder auf Tuchfühlung zur WM-Spitze zu gehen. Bis auch der Spanier vom Motorrad musste ...

Zwei Tage später ist der schon wieder bester Laune. Und erklärte auf dem Ring auch, warum es heuer so viel besser läuft als vergangene Saison: „Da habe ich nicht so gut begonnen in der WM. Aber heuer habe ich meine Mentalität geändert, die gesamte Herangehensweise. Und KTM hat im Winter alles getan, was ich wollte. Wir sind viel besser und erwarten uns auch mehr“, sagte er. Um dann im „Interview-Duell“ mit Teamkollege Brad Binder dem Südafrikaner Rosen zu streuen: „Natürlich ist Brad der bessere Rennfahrer. Er hat schon gewonnen, auch hier in Österreich. Und ich nicht.“

Dann werden die beiden doch ernst, als es ums Wochenende geht. Ob es ihnen ganz leichtfällt, nach solchen Stürzen sofort wieder aufs Motorrad zu steigen? „Das ist es, wofür die bezahlt wirst, du hast keine Wahl. Aber wirklich lustig ist es nicht, wenn du verstehst, was ich meine.“ Und Binder meinte: „Das Wochenende war hektisch. Da habe ich es ganz gern, wenn ich ein, zwei Tage frei habe, um zu reflektieren und dann wieder aufs Bike zu steigen.“ Was beide eint, ist der Glaube, dass die KTM LC16 in diesem Jahr wirklich einen Schritt nach vorn gemacht hat: „Es ist viel leichter, die Temperatur am Hinterrad zu kontrollieren, damit ist auch das Reifenmanagement besser und die Lebensdauer“, sagt Acosta.

Womit wir wieder in Österreich sind. Da haben Acosta, Binder, Enea Bastianini und der Türke Toprak Razgatlioglu selbst einen Vorgeschmack auf ein besonderes Highlight beim Rennen in Österreich erhalten. Einen, von dem neben der Landschaft, der „Hospitality“ und der spannenden Strecke, selbst MotoGP-Sportdirektor Carlos Ezpeleta schwärmt: Dem „MopedGP“, der auch bei den Piloten schon zum geflügelten Wort geworden ist. Beim „Testrennen“ setzte sich Brad Binder durch. Auch da ging es hart zur Sache, aber immer spaßig, im Gegensatz zu den echten Rennen. Warum die so faszinierend sind, erklärte Helmut Marko, seit dem Ende seiner Tätigkeit bei Red Bull Racing ja offizieller „Ring-Botschafter“: „In der MotoGP kann der Fahrer noch den Unterschied machen, das wäre in der Formel 1 nicht mehr möglich.“