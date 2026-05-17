Beim Großen Preis von Katalonien in der MotoGP gab es zur Halbzeit des Rennens einen wahren Schockmoment. KTM-Star Pedro Acosta beschleunigte gerade, als das Hinaufschalten nicht reibungslos funktionierte. Durch den Geschwindigkeitsunterschied krachte Verfolger Alex Marquez ins Heck des jungen Spaniers, kam von der Strecke ab und flog durch die Luft.

Auch Fabio Di Giannantonio erwischte es bei diesem Zwischenfall. Der Italiener erwischte Trümmerteile der Gresini-Ducati. Während der VR46-Fahrer mit seinem Bike an die Box kam, musste das Medical-Car zu Marquez ausrücken. Die wichtigste Meldung: Laut offiziellen Informationen ist der gestürzte Spanier bei Bewusstsein. An ein Weiterfahren war aber nicht mehr zu denken.

Das Rennen wurde für einige Minuten unterbrochen. Nach dem schweren Unfall zählte die Startreihenfolge aus Runde elf, somit geht Acosta weiterhin auf die Jagd nach seinem ersten Grand-Prix-Sieg in der MotoGP. Direkt nach dem Re-Start kam es zu einem erneuten Rennabbruch. Johann Zarco, Francesco Bagnaia und Luca Marini kollidierten und flogen in Kurve eins ab und sorgten erneut für eine Rote Flagge. Der Franzose Zarco musste daraufhin behandelt werden. Er soll bei Bewusstsein sein, musste aber ins Medical Center gebracht werden.