Im Insolvenzverfahren der Laura Privatstiftung hat die Insolvenzverwaltung in der Prüfungstagsatzung am Montag Insolvenzforderungen in Höhe von 32,7 Millionen Euro anerkannt. Das melden die Kreditschützer von KSV1870, AKV und Creditreform.

Bisher bestritten geblieben sind damit Gläubigeransprüche in Höhe von 1,67 Milliarden Euro. Insgesamt haben 32 Gläubiger Insolvenzforderungen in Höhe von 1,7 Milliarden Euro beim Landesgericht Innsbruck angemeldet.

Anerkannte Forderungen könnten noch wachsen

Ob das so bleiben wird, ist fraglich. So erwartet etwa der KSV1870, dass hinsichtlich der bisher bestritten gebliebenen Forderungen „weitere Überprüfungen durch die Insolvenzverwaltung durchgeführt werden“. So sei nicht auszuschließen, dass die Insolvenzverwaltung „namhafte Beträge der Mubadala-Gruppe bzw. eines Investors aus Luxemburg im Laufe des Verfahrens als berechtigt anerkennen wird“.

Immerhin liegen zu den geltend gemachten Forderungen der Mubadala-Gruppe „in der Schweiz bereits rechtskräftig gewordene Schiedssprüche vor“, wie der KSV erinnert. Bestritten werden diese vorerst mit der Begründung, dass „keine österreichische Vollstreckbarkeitsbestätigung vorläge und damit (derzeit) von keiner feststehenden Judikatschuld auszugehen ist“, lässt der AKV wissen.

Auch hinsichtlich der Ansprüche des Luxemburger Investors ist ein Schiedsverfahren anhängig, wobei hier bislang noch keine rechtskräftige Erledigung erfolgte.

Unisono rechnen die Kreditschutzverbände übrigens damit, dass jedenfalls davon auszugehen sei, dass dieses Insolvenzverfahren einige Jahre in Anspruch nehmen wird.