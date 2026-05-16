„Eine Runde mehr hätte ich noch gebraucht“, sagte Pedro Acosta nach Sprint beim GP von Katalonien in Barcelona. Eine Runde, um sich ganz an die Spitze zu setzen. So aber wurde es für den spanischen KTM-Piloten der zweite Platz im „Vorrennen“ zum Großen Preis am Sonntag. Geschlagen wurde er von Alex Marquez auf der Ducati, der letztlich 0,041 Sekunden ins Ziel rettete und damit für einen Rekord sorgte: Noch nie gab es in der MotoGP ein knapperes Ergebnis.

Bei KTM hofft man aber auf das Hauptrennen am Sonntag, denn in dieses geht Acosta von der Pole Position: „Im Normalfall war das Reifenmanagement nicht immer unsere starke Seite. Aber hier haben wir das ganz gut im Griff“, sagte er, „ich habe auch im Sprint gegen Ende des Rennens immer mehr aufgeholt – nur wusste ich vor der letzten Runde, dass der letzte Sektor eine Stärke von Alex ist.“ Der angesprochene Alex Marquez bekannte, dass er in den letzten beiden Runden „schon ein anderes Motorrad immer näher hinter mir gehört habe. Da wusste ich vor der letzten Runde: So spät bremsen wie möglich, die Türen, wo man leicht überholen konnte, schon beim Anbremsen schließen.“ Das tat der Spanier.

Auch sonst gab es bei diesem Sprint viel zu sehen: Schon in der ersten Runde rutschte Brad Binder (KTM) von der Strecke und kollidierte dabei mit Joan Mir. Was es vor dem Renntag sonst noch zu berichten gab: KTM und Tech3, das „Junior-Team“ des Werkteams sozusagen, verlängerten ihre Partnerschaft bis 2027 und darüber hinaus. Das Motorrad scheint ja auch immer besser in Schuss zu kommen.