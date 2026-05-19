Der Skandal rund um den ehemaligen ORF-Generaldirektor Roland Weißmann sowie die bevorstehende Wahl zum nächsten Generaldirektor ab Jänner 2027 heizen die Debatte um politischen Einfluss in Österreichs größtem Medienkonzern neuerlich an. Als aussichtsreichster Kandidat für den Posten gilt APA-CEO Clemens Pig, der seine Bewerbung voraussichtlich am Donnerstag bekannt geben wird. ÖVP-Mediensprecher Nico Marchetti würde dies jedenfalls begrüßen, wie er der „Presse“ sagte. Die Bewerbungsfrist endet am 28. Mai, gewählt wird am 11. Juni 2026.

Über den zukünftigen ORF-Generaldirektor - derzeit lenkt Ingrid Thurnher die Geschicke des Öffentlich-Rechtlichen zumindest bis Jahresende - entscheidet der 35-köpfige ORF-Stiftungsrat, der derzeit hauptsächlich durch Bundesregierung, Parteien und Bundesländer beschickt wird. Das kritisieren auch die hauseigenen Redakteure seit langem - „ZiB 2“-Anchor Armin Wolf liefert in einem Blog-Eintrag vom Dienstag einmal mehr einen Alternativvorschlag.

Regierung hat 77-Prozent-Mehrheit

„In Österreich existiert kein anderer Konzern, der einen Aufsichtsrat mit 35 Mitgliedern hat (üblich sind acht bis zwölf)“, erklärt Wolf. Der wohl bekannteste Journalist des Landes schreibt weiter: „Und kein anderer Aufsichtsrat kennt parteipolitische Fraktionen“ - nur ausgerechnet jenes Unternehmen, dessen Unabhängigkeit laut einem Verfassungsgesetz garantiert sein muss.

Die Politik argumentiert oft, es sei demokratisch, wenn demokratische Parteien den ORF-Stiftungsrat beschicken. Doch Wolf zeigt auf: Während die schwarz-rot-pinke Koalition nur 59 Prozent der Wähler gemäß der vergangenen Nationalratswahl vertritt, hält sie eine 77-Prozent-Mehrheit im Aufsichtsgremium des ORF. „Das sieht nach ‚Regierungsfunk‘ aus“, so der „ZiB 2“-Moderator.

FPÖ stark unterrepräsentiert

Deutlich wird diese Diskrepanz auch, wenn man auf die FPÖ-nahe Vertretung im ORF-Stiftungsrat schaut: Die größte Nationalratsfraktion entsendet nur zwei Stiftungsräte. Hinzu kam Thomas Prantner als Stiftungsrat für die Steiermark, der kürzlich nach massiver Kritik zurücktrat. Sein Nachfolger ist Ernst Sittinger, ehemaliger Journalist der „Kleinen Zeitung“ (laut Wolf „keiner Partei direkt zuordenbar“). Dem gegenüber stehen zum Beispiel 13 ÖVP-nahe Mitglieder.

„Menschen mit internationaler (Medien-)Erfahrung“

Mit 35 Mitgliedern ist Wolf der Stiftungsrat in seiner derzeitigen Form ohnehin zu groß - der ORF-Journalist schlägt vor, ihn auf 15 zu verkleinern. Neun kämen weiterhin aus den Bundesländern - allerdings nicht bestimmt durch die Landesregierung, sondern mit Ausschreibung, öffentlichem Hearing und einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag. Ein Mandat (statt sechs) könnte laut Wolf von der Bundesregierung nominiert werden - oder gleich vom Bundespräsidenten. Die fünf übrigen Mandate stehen dem Betriebsrat (drei) und - das wäre neu - dem ORF-Redaktionsrat (zwei) zu.

Ziel müsse ein „politik- und parteiferneres“ Aufsichtsgremium sein, betont Wolf. Statt ehemaligen Parteifunktionären sollten im Stiftungsrat „Menschen mit internationaler (Medien-)Erfahrung“ sitzen. Wolf fordert für jedes Mandat zwei Vorschläge, über die der Bundespräsident, die Medienbehörde KommAustria oder die Präsidenten der drei Höchstgerichte entscheiden sollen.

Überdies schlägt Wolf eine Vergütung für Stiftungsratsmitglieder vor - bisher arbeiten diese de facto ehrenamtlich. Er spricht sich außerdem für geheime Wahlen der Geschäftsführung und eine Drei-Fünftel-Mehrheit nach dem Vorbild des ZDF aus. „Das wäre doch mal … anders“, schreibt Wolf.

Lederer kritisiert Arbeitszeit der „ZIB“-Moderatoren

Heinz Lederer, Vorsitzender des ORF-Stiftungsrats, wies am Dienstagnachmittag die vom Redakteursrat immer wieder aufgebrachte Kritik indes in einem „Kurier“-Interview zurück. Dieser solle sich „auf seine Kernaufgaben fokussieren“, statt Management und Stiftungsrat zu kritisieren.

Lederer spielt auch indirekt auf Wolf an: Bei den Einsparungsmaßnahmen „gehören die Scheinwerfer auch auf die Moderatorendienste bei ZiB 1 und ZiB 2 gerichtet. Da ist arbeitszeitmäßig noch Luft nach oben“, so Lederer. Er fordert weiters eine Reform bei den Spitzengehältern - Wolf lag 2025 auf Platz neun - und ein Verbot von Nebeneinkünften ab einem gewissen Einkommen. Wolf ging darauf am Abend auf der Plattform „Bluesky“ ein.