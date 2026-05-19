Noch bis 28. Mai läuft die Ausschreibung für die Generaldirektion des ORF ab 2027. Zeit also, für die Bewerber aus der Deckung zu gehen. Für APA-Chef Clemens Pig, der als Favorit für den Job gilt, dürfte es am Donnerstag so weit sein. Beobachter rechnen damit, dass der Tiroler beim Mediengipfel in Seefeld, initiiert vom Tiroler ORF-Stiftungsrat Stefan Kröll, seine Bewerbung als ORF-Generaldirektor bekannt gibt. Erst kürzlich hatte ÖVP-Generalsekretär und Mediensprecher Nico Marchetti signalisiert, dass er eine Bewerbung Pigs begrüßen würde. Pig ist seit 2018 geschäftsführender Vorstand der Austria Presse Agentur (APA). Über die Wahl des ORF-Generaldirektors entscheidet der ORF-Stiftungsrat am 11. Juni.

Zwei weitere Kandidaturen gelten als fix und bringen internationales Medienflair in die heimische Debatte. Johannes Larcher, österreichisch-amerikanischer Medienmanager, vormals beim US-Streamingdienst Hulu und seit 2020 bei WarnerMedia als Leiter des internationalen Geschäfts von HBO Max, könnte sich bewerben. Auch Markus Breitenecker wird als Bewerber gehandelt. Nach dem Aufbau des Österreich-Geschäfts der Senderfamilie ProSiebenSat.1 wechselte er in den Vorstand des ProSiebenSat.1-Konzerns nach München, bis die Machtverschiebungen rund um den Einstieg der italienischen Mediengruppe MediaForEurope schließlich zu seinem Rückzug führten.

Wird Philipp König Finanzchef des ORF?

In der ÖVP ist die Wahl Pigs nicht für alle eine ausgemachte Sache. Pig, der 2023 „Tiroler des Jahres“ wurde, ist besonders für die westlichen Bundesländer und die Verlage attraktiv, da er als APA-Chef bewiesen hat, dass ihm die enge Kooperation mit den privaten Medienhäusern ein echtes Anliegen ist.

Lange wurde auch Philipp König, derzeit Geschäftsführer bei „Kronehit“, als Kandidat für die Generaldirektion genannt. König war nach Stationen im ORF ab 2018 medienpolitischer Berater im Bundeskanzleramt. In der ÖVP gilt nun eher als wahrscheinlich, dass König sich statt um die Generaldirektion für das Amt des kaufmännischen Direktors im ORF bewerben könnte. Als möglich gilt, dass diese ebenso auf Vorschlag der ÖVP zu besetzende Direktion durch andere Abteilungen noch aufgewertet wird. Sollte Harald Kräuter tatsächlich auf einem schwarzen Ticket Technikdirektor bleiben, hätte die ÖVP für die ORF-Spitze allerdings keine einzige Frau nominiert. Derzeit sind drei von fünf ORF-Direktionen mit Frauen besetzt.

Gut möglich ist auch, dass die unter Ex-Generaldirektor Alexander Wrabetz stark aufgewertete Generaldirektion einige Abteilungen verliert. Allen voran die gesamte ORF-Information, die unter Wrabetz als eigene Direktion eingespart wurde. Diese könnte nun wieder auferstehen. Auch die auf mehrere Direktionen zersplitterten, aber strategisch entscheidenden Digitalagenden könnten in einer Direktion vereint werden.

Auch aus der SPÖ sind Vorschläge für ORF-Direktionen zu hören. So gilt FM4-Chefin Doroteja Gradištanac (früher bekannt als Dodo Roščić) als Radiodirektorin gesetzt. Für den Programmbereich werden ORF-Wien-Direktor Edgar Weinzettl und Thomas Langpaul, bis vor Kurzem Leiter des ORF-Büros in Washington, kolportiert.