Der ORF-Stiftungsrat hat die Wahl eines neuen Generaldirektors für „Österreichs größte Medienorgel“ – so nannte einst der legendäre Gerd Bacher den ORF – auf den 11. Juni vorverlegt. Die Hoffnung lebt, dass sich möglichst viele hervorragend geeignete Kandidatinnen und Kandidaten bewerben, benötigt der ORF doch – wie fast jedes Medienunternehmen – eine Reform an Kopf und Gliedern. Als Favorit für den Job gilt Clemens Pig. Der langjährige APA-CEO bringt, da sind sich die Beobachter einig, die nötige Qualifikation mit.

Die Ausschreibung für den Posten läuft. Da ist eigentlich Schweigen geboten, vor allem vonseiten der Politik. Doch ÖVP-Mediensprecher Nico Marchetti fühlte sich bemüßigt via „Presse“ Land und Leuten mitzuteilen, dass er Pigs Bewerbung begrüßen würde. Marchetti brüskiert damit den Stiftungsrat, der den neuen ORF-Chef wählt, und Pig, indem er diesen vereinnahmt.

Naivität verbietet sich: Die Politik lässt sich nicht zur Gänze aus dem ORF herausdrängen. Ziel muss es sein, die Parteien so weit wie möglich außen vor zu halten. Marchetti zeigt, dass dies nicht von allein geschehen wird.