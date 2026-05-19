Telefonieren kann manchmal zu wirklich kuriosen Missverständnissen führen - gerade dann, wenn man aufgeregt einen Notruf absetzt. Von einem besonders amüsanten Anruf berichtet die Polizei aus dem westdeutschen Kleve. Dort führte ein falsch verstandenes Wort zuerst zu einem dringenden Einsatz - und dann zu Gelächter in den Polizeidienststellen.

Ein Bewohner aus Rees-Millingen wählte am Sonntagnachmittag aufgeregt den Polizei-Notruf. Er gab laut Mitteilung an, er habe soeben in seinem Wintergarten zwei Frauen eingesperrt, die über die Terrasse in sein Haus eindringen wollten. Eilig begab sich ein Streifenwagen an den Ort des vermeintlichen Einbruchs.

Fall wird „intensiv nachbereitet“

Als die Beamten angekommen waren, sorgten sie allerdings mit einem Funkspruch für Lachen bei ihren Kollegen: „Es handelt sich nicht um Frauen, sondern um Pfauen!“ Weitere Streifenwagen waren somit nicht mehr notwendig. Der Vorfall werde nun „insbesondere von den Kolleginnen und Kollegen der Leitstelle, die den Anruf angenommen hatten, intensiv nachbereitet“, schreibt die Polizei mit einem Augenzwinkern.

Die Pfaue wurden wieder freigelassen. Woher die Vögel stammen, ist laut derzeitigem Ermittlungsstand nicht bekannt. Zeugen sahen die prachtvollen Vögel jedoch schon davor durch den Ortsteil stolzierend und fotografierten sie.