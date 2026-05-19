Ein bislang unbekannter Täter setzte in der Nacht vom Sonntag auf Montag im Bereich der Gemeindestraße „Schulweg“ in St. Jakob im Rosental im Bezirk Villach-Land eine Katze samt ihren drei eine Woche alten Jungtieren aus. „Die Tiere wurden in einen Plastiksack gesteckt, dieser wurde zugeknotet und anschließend neben der Straße abgelegt“, berichtet die Polizei.

Am Montag gegen 10 Uhr wurden zwei Spaziergängerinnen durch lautes Jaulen auf den Sack aufmerksam. Als sie diesen öffneten, lief die Mutterkatze davon. Die drei Kitten konnten gerettet und in ein Tierheim gebracht werden, wo sie nun versorgt werden.

Weitere Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Täter folgen.