In der deutschen Stadt Duisburg sucht die Polizei nach einem Baby, das sich in Lebensgefahr befinden könnte. Der sechs Monate alte Bub war in der Helios St. Johannes-Klinik wegen einer Erkrankung notärztlich behandelt worden, als eine Frau – mutmaßlich die 31-jährige Mutter – mit ihm in der Nacht ohne Absprache verschwand, teilte die Polizei mit. Wegen des Gesundheitszustands des Buben geht die Polizei von Lebensgefahr aus.

In der Nacht kam es gegen 2.00 Uhr zu einem Großeinsatz der Polizei an dem Spital, der inzwischen beendet ist. Derzeit laufen Suchmaßnahmen, zudem bereitet die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Kind und der Frau vor.