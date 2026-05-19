Vor knapp drei Monaten sorgte die Geschichte eines Affenbabys in einem japanischen Zoo für leere IKEA-Regale und Millionen Klicks in sozialen Medien. Das Makakenbaby „Punch“ war von seiner Mutter verstoßen worden und fand in einem Plüsch-Orang-Utan genau die Sicherheit, die es brauchte. Nach und nach konnte er sich doch in die Gruppe echter Artgenossen integrieren.

Durch einen weiteren Vorfall geriet „Punch“ seit Sonntag wieder in die internationale Presse. Ein Mann aus den USA ist laut Mitteilung der Polizei über einen Zaun vor dem Affengehege im Zoo von Ichikawa geklettert.

Wie ein Video zeigt, trug der Mann eine auffällige Verkleidung. Er sprang in den drei Meter tiefen Graben um das Gehege, wodurch er den Kopf des Kostüms, ein gelbes Emoji mit Sonnenbrille, verlor. Ein zweiter Mann filmte die Aktion währenddessen. Laut eigenen Angaben handelt es sich um einen 24-jährigen Studenten sowie einen 27-jährigen Sänger.

Hausfriedensbruch

Die Affen gerieten etwas in Panik, wie die Aufnahmen zeigen. Zoomitarbeiter konnten den Eindringling jedoch rasch stoppen. Er sei nicht in die Nähe der Tiere gelangt, zitiert die Nachrichtenagentur AFP einen Polizisten vor Ort.

Die beiden US-Bürger hatten den Angaben zufolge keine Ausweise bei sich und gaben zunächst falsche Namen gegenüber der Polizei an. Ihnen wird Hausfriedensbruch vorgeworfen. Vermutlich hatten die beiden ungebetenen Gäste vor, eine Werbeaktion für eine Krypto-Meme-Coin durchzuführen.

Geschichte berührte die Welt

Das Affenbaby „Punch“ kam im Juli 2025 zur Welt. Weil das Muttertier kein Interesse zeigte und „Punch“ verstoßen hatte, gaben Tierpfleger dem kleinen Affen ein Stofftier zum Kuscheln. Über Nacht wurde er zum Internetstar, Menschen auf der ganzen Welt waren von seiner Geschichte tief berührt. Ende Februar berichtete der Zoo, dass „Punch“ begann, sich mit anderen Affen abzugeben und selbst zu fressen.