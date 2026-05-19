Man gewöhnt sich angeblich an alles. Aber es schadet nicht, zu bemerken, wenn das eigentlich nicht passt. „Ich werde heute doch nicht den Iran angreifen“, erklärte der Kriegsherr im Weißen Haus, der sich eigentlich in einer Waffenruhe mit den Iranern befindet, nachdem er kurz zuvor wieder mit „Vernichtung“ gedroht hatte und kaum einer wusste, dass für Dienstag bei ihm „Attacke“ im Kalender stand. Kumm i heut‘ net, kumm i morgen? Das mag bei einem Kaffeekränzchen durchgehen. Doch bei Krieg geht es um Menschenleben.

Nichts zu gewinnen

Zugleich muss man froh sein, dass sich sein Stimmungsumschwung als Anzeichen deuten lässt, dass eine Einigung näher rücken könnte. Zwar bleiben die Fronten im Streit um die Straße von Hormuz verhärtet, doch zumindest in der Frage der Atomanreicherung, berichten US-Medien, zeichne sich ein Kompromiss ab. Weder Trump noch die Machthaber in Teheran können durch Kampfhandlungen noch viel gewinnen.

Dennoch: Es wäre höchst an der Zeit, auch verbal abzurüsten.