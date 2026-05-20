Seit 1985, somit seit mehr als 40 Jahren, ist Thomas Fellner (61) für das Rote Kreuz im Einsatz. Zuerst als freiwilliger Rettungsfahrer und später hauptberuflich als Notfallsanitäter. Und auch nach seiner Pensionierung im Vorjahr lässt ihn die Organisation nicht los. Seit wenigen Wochen hat der Feldkirchner eine neue Funktion – und zwar als Landesreisebeauftragter.

Als passioniertem Reisenden war ihm nach Pensionsantritt sofort klar: „Ich möchte mich auch in der Pension in den Dienst der guten Sache stellen, um Menschen – die Unterstützung brauchen – das Reisen zu ermöglichen.“ Eine Tätigkeit, die auch aus seiner eigenen Geschichte resultiert – er ist nämlich oft mit seinem Großvater, als dieser es nicht mehr alleine konnte, verreist. „Gemeinsam waren wir in ganz Österreich sowie in Italien und Kroatien unterwegs.“ So war quasi sein persönlicher Grundstein für das „Betreute Reisen“ gelegt: „Wenn die Menschen älter werden, dann wollen sie nicht mehr alleine verreisen. Und so verreisen wir gemeinsam und werden von uns rundum versorgt.“

Reise im umgebauten Bus

Diese Versorgung beginnt bereits nach der Anmeldung: Rot-Kreuz-Teams nehmen mit den Teilnehmern Kontakt auf und erheben die Wünsche und Bedürfnisse der Reisenden. Die Reise selbst erfolgt in einem eigens umgebauten Bus samt hydraulischer Rampe, um auch Rollstuhlfahrern die Teilnahme zu ermöglichen. „Die Reise wird von uns durchgeplant. Es gibt ein fixes Programm, dazwischen aber auch Zeit zur freien Verfügung.“ Auch die medizinische Versorgung ist garantiert: Unter den vier bis fünf Begleitern ist immer eine Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, ein Notfallsanitäter und eine Pflegehelferin.

Mitfahren kann prinzipiell jeder, auch Angehörige sind als Begleit- und Vertrauenspersonen willkommen. Die Reisen seien für die Teilnehmer immer eine willkommene Abwechslung. „Am Meer sitzen und einen Kaffee trinken – was will man mehr?“

Geboten werden pro Jahr sechs Tagesfahrten und sechs Mehrtagesfahrten. Für die heurigen Fahrten sind noch Restplätze verfügbar. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 050 9144 1064 oder per E-Mail unter Reisen@k.roteskreuz.at. Der aktuelle Reisekatalog steht unter www.roteskreuz.at/kaernten/betreutes-reisen zum Download bereit.