Volksfeststimmung herrschte am Gelände des Sägewerks Cimenti in Krottendorf in der Gemeinde Lavamünd. Chef Anton Cimenti und die Springer Maschinenfabrik GmbH aus Friesach mit Geschäftsführer Gero Springer nahmen die erste KI-gestützte Sawbox (Sägebox) aus dem Hause Springer in Betrieb. Sie hat mit 1500 Quadratmetern nur einen Bruchteil des Platzbedarfs von herkömmlicher Sägewerkstechnik. „Sie ist modular, mobil und hochautomatisiert“, erklärt Manuel Seiß, CFO und CDO von Springer, der viele Interessierte durch die Halle führte. Er verglich den Platzbedarf der Sawbox mit einem Fußballfeld: „Während herkömmliche Sägewerkstechnik ein ganzes Fußballfeld braucht, hat die Sawbox im 16er Platz.“ Somit braucht die Sawbox etwa ein Fünftel des Platzes eines Fußballfeldes.

Die Sawbox arbeitet KI-unterstützt, das heißt, die Künstliche Intelligenz vermisst jeden Baumstamm in 3D und rechnet die höchste Ausbeute pro Stamm aus. Roboter sortieren das Holz. „Pro Schicht und Jahr schafft die Sawbox rund 15.000 Festmeter. Es ist das modernste Kompaktsägewerk der Welt und wir haben es patentieren lassen“, führt Seiß weiter aus. Einer der wichtigsten Aspekte ist die Personalfrage: Um die Maschine bedienen zu können, ist nur eine Person nötig. „Es ist immer schwerer, Fachpersonal in der Holzindustrie zu bekommen“, so Seiß.

Sechsmonatige Testphase

Bevor die Sawbox bei Cimenti in Betrieb ging, wurde sie bei Springer in Friesach aufgebaut und ein halbes Jahr lang getestet. „Jetzt wird gerade eine zweite Maschine in Friesach aufgebaut und geht in den Probebetrieb“, verrät Seiß. Die Nachfrage nach der Sawbox ist also definitiv gegeben. Die Kosten für die Maschine gehen in die Millionen, eine genaue Investitionssumme wurde jedoch nicht genannt.

Ein Vorläufer der Sawbox befindet sich in Osttirol, hier wurde die Idee erstmals verwirklicht. „Leo Unterrainer hat den Grundstein gelegt, wir haben die Sawbox weiterentwickelt und auf ein neues Niveau gehoben“, erklärte Gero Springer in seiner Ansprache. Die Maschinenfabrik Springer passte seine Sawbox komplett auf die Anforderungen des Sägewerks Cimenti an.

Schicksalsschlag Hochwasser

Anton Cimenti, der am Tag nach der Eröffnung auch seinen 60. Geburtstag feierte, ging in seiner Rede auf die wechselvolle Geschichte des Sägewerks ein, das 1918 gegründet und ab 1924 von den italienischen Gebrüdern Romanelli geführt wurde. 1987 übernahm der damalige Betriebsleiter Umberto Cimenti das Werk und gründete das heutige Sägewerk Cimenti, das seit 1999 von seinem Neffen Anton Cimenti geführt wird. 2004 erfolgte ein schwerer Schicksalsschlag: „Ein Jahrhundert-Hochwasser überflutete das gesamte Gelände. Eineinhalb Meter hoch stand das Wasser. Das hätte fast das Ende der Firma bedeutet“, erinnert sich Cimenti zurück. Doch man machte weiter: „Nach dem Hochwasser lagen wir in der roten Zone, das heißt, bei uns herrschte absolutes Bauverbot.“ Erst 2019 konnte man sich mit der Politik einigen und seitdem wird der Betrieb durch einen Hochwasserschutz geschützt: „Das bedeutete auch große finanzielle Eigenleistungen.“

Der Hochwasserschutz machte es in weiterer Folge möglich, dass nun die Halle für die Sawbox errichtet werden konnte. 2019 stieg Sohn Fabio Cimenti in den Familienbetrieb ein und damals hörte man auch das erste Mal von einer Sawbox, die jetzt mit Springer als Partner verwirklicht werden konnte. Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) brachte es auf den Punkt: „So eine Investition sieht man auch als Wirtschaftslandesrat nicht jeden Tag.“

Zur Eröffnung reisten unter anderen Cimenti-Kunden aus Italien an. Die Sawbox erhielt auch den Segen von oben durch Pfarrprovisor Bhasker Reddimasu.